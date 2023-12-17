Дефіцит валюти зріс: НБУ збільшив продаж доларів із резервів у 1,6 рази

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 11-15 грудня 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 720,65 млн доларів, збільшивши продаж із резервів порівняно з минулим тижнем у 1,6 раза (544,02 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Тижневий обсяг був вищим, ніж середнє значення у 2023 році, яке становить 534,82 млн доларів.

Всього з початку року НБУ продав на міжбанку 26,741 млрд доларів, що більше, ніж за минулий рік.

Позиція НБУ

Збільшення інтервенцій наприкінці 2024 року було очікуваним Національному банку. Як зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, якщо середньоденний показник продажу у листопаді становив 112 млн доларів, то в грудні він зріс до 147 млн доларів.

Голова НБУ Андрій Пишний пов'язує зростання курсу долара на міжбанку протягом останніх тижнів із фактором сезонності та зростанням потреб у валюті для закупівель імпорту, які відкладалися протягом року.

У НБУ впевнені, що Україна зможе отримати фінансову допомогу від союзників у 2024 році, що дозволить продовжити валютні інтервенції із резервів, покриваючи структурний дефіцит, спричинений війною. Пропозиція валюти від учасників ринку зараз не може задовольняти попит.

Прогнози курсу

Наприкінці року очікується зростання курсу долара, викликане збільшенням бюджетних видатків, через що частина гривні опиниться на валютному ринку, а також закупівлями імпорту з боку бізнесу.

Наступного року фінансові аналітики в середньому прогнозують середній курс близько 40 грн/долар. Проте окремі очікування різняться.

Наприклад, аналітики Dragon Capital чекають на курс 37,3 грн/долар, відзначаючи те, що курс залежатиме від рішень НБУ. До кінця року вони чекають на курс 39 грн/долар.

Аналітики фінансової групи ICU вважають, що умови для помірної та керованої девальвації вже склалися, і наприкінці 2024 року долар може коштувати 41 гривню.

Бюджетне значення курсу (40,7 грн/долар у середньому та 42,1 грн/долар на кінець 2024 року) встановлюється урядом і не впливає на Національний банк, який не вважає цей курс ані прогнозом, ані метою. НБУ планує продовжити валютну лібералізацію і допускає значніші коливання курсу, ніж зараз, проте говорити про повернення до плаваючого курсу, який був до війни, поки що зарано.

Валютний ринок

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. До початку жовтня НБУ продавав долари за курсом, близьким до фіксованого офіційного, - 36,93 грн/долар (36,57 плюс 1%).

Однак НБУ 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. Тепер НБУ продає валюту за вільним курсом. У жовтні він становив в середньому 36,53 грн/долар, а в листопаді впав до 36,18 грн/долар.

Однак у грудні курс пішов нагору і в останні дні коливається близько рівня 37 грн/долар.

Офіційний курс визначається на основі торгів на міжбанку, де домінує НБУ. Минулого тижня курс уперше перевищив 37 грн/долар.

На готівковому ринку спостерігається зворотна тенденція - долар дешевшає і впав до рівня 37,60 грн/долар. У результаті різниця між офіційним та готівковим курсами скоротилася з початку жовтня з 5% до 2%.