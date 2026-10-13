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Путин не пойдет на переговоры без Донбасса, - Reuters

02:35 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Путин не пойдет на переговоры без Донбасса, - Reuters Фото: Владимир Путин (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин будет готов вернутся к переговорам с Украиной только тогда, когда получит оставшуюся часть Донбасса, которая останется под контролем украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Путин вернется за стол переговоров только тогда, когда "получит оставшиеся 11% Донбасса, что сможет представить внутри страны как победу", - сказал изданию источник, близкий к Кремлю.

Стоит уточнить, что в основном данный материал Reuters посвящен дизельной сделке США и РФ, и, как утверждают источники, соглашение направлено на то, чтобы смягчить позицию России и вернуть ее к мирным переговорам.

Согласно публикации, эту информацию украинским чиновникам передали спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах в Майами.

"Идея заключалась в том, что США могли бы вернуться к России и сказать: "Видите, украинцы прекратили забастовку, и мы заключили с вами эту сделку. Теперь ваша очередь что-то сделать", - сказал один из собеседников.

К слову, Reuters в этом же материале указывает, что источник близкий к Кремлю тоже сказал, что сделка по дизельному топливу "является способом вернуть Россию" к переговорам.

Что еще важно знать о "желаниях" Кремля

Напомним, в августе The New York Times писало, что Путин ожидает полного захвата Донбасса к осени 2027 года. При этом источники говорят, что если этого не выйдет, тогда чиновники будут более склонны к проведению реальных переговоров.

К слову, сам Путин во время выступления на Валдае заявил, что Россия якобы получит контроль над Донбассом раньше, чем через полтора-два года.

Стоит добавить, что в сентябре спецпосланники Трампа посетили Москву и Киев. СМИ стали, что встрече в столице РФ Путин сказал американской делегации, что армия РФ захватит Донбасс в течение нескольких месяцев, на что Джаред Кушнер сказал, что год назад Путин говорил американцам то же самое, но по итогу ничего так и не изменилось.

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