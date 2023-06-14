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Ситуация на валютном рынке Украины: предложение долларов значительно выросло

Новина українською →
Украина, Среда 14 июня 2023 10:18
Ситуация на валютном рынке Украины: предложение долларов значительно выросло Фото: на валютном рынке увеличилось предложение долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На межбанковском валютном рынке предложение прошлого долларов значительно выросло. Это привело к сокращению Национальным банком продажи валюты из резервов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию члена Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

"Заметное увеличение предложения иностранной валюты на МВРУ со стороны клиентов банков на фоне устойчивого спроса на нее на прошлой неделе обусловило сокращение чистой продажи иностранной валюты Национальным банком", - написал он.

По словам, с целью сбалансирования рынка НБУ продал 258 млн долларов (по сравнению с 457 млн долларов неделей раньше).

Объем международных резервов Украины остается достаточным для удовлетворения потребностей страны в иностранной валюте и поддержания стабильности на валютном рынке. По состоянию на 1 июня 2023 года международные резервы составляли 37,3 млрд долларов, увеличившись за месяц на 4%, добавил Данилишин.

Межбанк

С началом войны в Украине действуют жесткие валютные ограничения и фиксированный курс гривны по отношению к доллару. Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком по курсу, близкому к официальному - 36,9333 гривен за доллар (36,5686 гривен плюс 1%).

С начала 2023 года НБУ уже продал на межбанке 10,894 млрд долларов. Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи.

По данным НБУ, в мае спрос на иностранную валюту вырос, прежде всего, со стороны предприятий машиностроения и ТЭК. Последнее, вероятно, связано с проведением плановых ремонтных работ и закупкой энергоресурсов. Также возрос спрос со стороны банков на обеспечение расчетов с международными платежными системами.

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