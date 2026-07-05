До дедлайна 10 дней. Что известно о повышении тарифов в Киеве в июле

В Киеве впервые за 8 лет планируют повысить стоимость проезда в коммунальном транспорте. КМДА предлагает ввести новый тариф с 15 июля, однако решение еще не принято. Профсоюзы призывают к поэтапному повышению, а киевляне выступают против новых цен.

РБК-Украина рассказывает все, что сейчас известно о повышении тарифов на проезд в Киеве.

Главное: Новая стоимость: КМДА предлагает поднять цену разовой поездки до 30 грн, но проект еще не утвержден.

КМДА предлагает поднять цену разовой поездки до 30 грн, но проект еще не утвержден. Аргумент властей: Себестоимость перевозок значительно выросла, поэтому текущий тариф в 8 грн является экономически необоснованным.

Себестоимость перевозок значительно выросла, поэтому текущий тариф в 8 грн является экономически необоснованным. Предложение профсоюзов: Внедрить поэтапное повышение – сначала до 20 грн, а через полгода – до 30 грн, с компенсациями для бюджетников.

Внедрить поэтапное повышение – сначала до 20 грн, а через полгода – до 30 грн, с компенсациями для бюджетников. Позиция горожан: Киевляне выступают против резкого подорожания, однако официальные власти отклоняют петиции о сохранении старых тарифов.

Киевляне выступают против резкого подорожания, однако официальные власти отклоняют петиции о сохранении старых тарифов. Маршрутки: Частные перевозчики Киева и Киевской области уверяют, что в ближайшее время цены повышать не планируют.

Фото: 5 главных фактов о повышении тарифов на проезд в Киеве (инфографика РБК-Украина)

КГГА хочет повысить тариф до 30 грн за проезд

18 мая КМДА представила проект повышения тарифов на проезд в муниципальном транспорте. Стоимость разового билета предлагают повысить до 30 грн, месячного проездного – до 1 088 грн, безлимитного на месяц – до 4 875 грн.

"Нынешняя стоимость проезда в Киеве остается одной из самых низких среди крупных городов Украины, несмотря на постоянный рост себестоимости перевозок", – заявили в КМДА.

Там объясняют, что экономически обоснованный тариф на 2026 год должен составлять 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн – в наземном транспорте. Сейчас билеты стоят 8 грн. В последний раз стоимость проезда в столице пересматривали в 2018 году.

На официальном портале Киева с 18 мая по 1 июня прошли общественные обсуждения, в которых приняли участие 1377 пользователей. Горсовет сейчас их обрабатывает.

Власти предложили запустить новые цены уже с 15 июля, однако обнародованный проект до сих пор не согласован. Предварительно, ранее приобретенные поездки по 8 грн будут действовать до 14 сентября 2026 года включительно.





Фото: новые тарифы на проезд в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Профсоюзы предлагают повышение в два этапа

Киевский городской совет профсоюзов 18 июня обратился к КМДА с инициативой отложить внедрение новых тарифов на 6 месяцев. За этот период они предлагают разработать механизм компенсации расходов на проезд для работников бюджетной сферы, имеющих самый низкий уровень доходов.

На первом этапе профсоюзы предлагают повысить цену до 20 грн за разовую поездку. Такой тариф базируется на росте экономических показателей за последние 8 лет.

"Тариф в 20 грн рассчитан исходя из уровня роста минимальной заработной платы в 2,4 раза с 2018 года – с 3720 грн до 8647 грн в 2026 году", – заявили в комментарии РБК-Украина в Киевском профсоюзе.

В ведомстве также подчеркнули, что педагоги, медики и работники культуры сегодня оказались в критической ситуации. Из-за инфляции и реалий войны они физически не имеют возможности оплачивать повышенные тарифы, которые предлагает КМДА.

"Городские власти обязаны рассмотреть внесенные профсоюзами предложения и принять соответствующее решение (с обоснованием или мотивированным отказом) в течение 30 календарных дней", – объяснили в Профсоюзах.

В горсовете подтвердили, что инициатива профсоюзов касательно отсрочки новых тарифов уже находится на рассмотрении.

"Сейчас изучается возможность реализации указанного предложения, оценка его влияния на бюджет города Киева и последствия для коммунальных транспортных предприятий с учетом необходимости обеспечения стабильной, бесперебойной работы общественного транспорта", – сообщили в комментарии РБК-Украина в КМДА.

Реакция киевлян на новые тарифы

Планы повысить тариф вызвали волну возмущения среди киевлян. На сайте Киевсовета зарегистрировали шесть петиций с требованием не поднимать стоимость проезда или сделать это постепенно. Первая из них менее чем за сутки набрала необходимые голоса, однако КМДА ее не поддержала.

"Себестоимость перевозок существенно увеличилась с момента последнего изменения тарифов на перевозку пассажиров вследствие необходимости повышения зарплаты работникам предприятий транспорта, увеличения стоимости энергоносителей, материалов, сырья и необходимых услуг и т.д.", – ответили в ведомстве.

Фото: Киевсовет отклонил петицию против повышения тарифов (скриншот)

Что будет со льготами и штрафами после повышения

В КМДА заверили, что, как и прежде, перевозки льготных категорий будут осуществляться за счет средств бюджета города Киева.

Кто имеет право на льготы:

Участники боевых действий и ветераны войны (при наличии удостоверения).

(при наличии удостоверения). Лица с инвалидностью (I, II и III групп – условия зависят от категории).

(I, II и III групп – условия зависят от категории). Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки (воспитывающиеся в детских домах или под опекой).

(воспитывающиеся в детских домах или под опекой). Пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС (1 и 2 категории).

(1 и 2 категории). Пенсионеры по возрасту (в Киеве – на основании "Карточки киевлянина").

(в Киеве – на основании "Карточки киевлянина"). Многодетные семьи (родители и дети).

(родители и дети). Студенты и учащиеся: (студенты имеют скидку 50%, для школьников действует бесплатный проезд или льготные тарифы в зависимости от сезона).

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Вместе с тем в случае роста тарифов на проезд вырастет и сумма штрафа. Она равна 20-кратному размеру стоимости билета. Если цена повысится до 30 грн, то штраф составит 600 грн.

"Согласно статье 135 КУоАП безбилетный проезд пассажира, в том числе проезд без регистрации или компостирования проездного документа, а так же перевозка без билета ребенка в возрасте от 7 до 16 лет, в городском транспорте – влечет за собой наложение штрафа в 20-кратном размере от стоимости проезда", – напомнили в КМДА.

Как рост тарифов повлияет на городские и пригородные маршрутки

В комментарии РБК-Украина руководитель Общественного союза "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" Игорь Моисеенко заверил, что рост тарифов на муниципальный транспорт никак не повлияет на цены в маршрутках столицы.

"Если цены на топливо и другие показатели, влияющие на себестоимость наших услуг, будут без изменений, то подорожания стоимости проезда в маршрутках Киева не будет", – заявил Моисеенко.

Сейчас разовая поездка в маршрутках стоит 20 грн, в последний раз цену подняли на 5 грн в марте этого года на фоне топливного кризиса в мире.

Цены не планируют повышать и на пригородный транспорт, заявил в комментарии РБК-Украина глава "Ассоциации автоперевозчиков Киевской области" Алексей Павленко.

"Мы провели переговоры с перевозчиками, и могу заверить: никакого повышения тарифов не ожидается. Мы остаемся на том уровне, который был раньше. Даже если стоимость проезда в коммунальном транспорте Киева поднимут, на пригородные маршруты это не повлияет", – рассказал руководитель Ассоциации.

Вместе с тем на запрос РБК-Украина в КОВА сообщили, что Транспортное управление следит за ценами в регионе. В частности, они выявили 47 пригородных и 10 междугородных маршрутов, на которых ранее рост стоимости проезда превысил 50%.

"Также зафиксировали отклонение от медианного уровня стоимости перевозок по Киевской области более чем на 50%", – ответили в Управлении.

Власти инициировали совещание с перевозчиками, чтобы привести тарифы к экономически обоснованному уровню.