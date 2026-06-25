Киевлянам не по карману: профсоюзы требуют от КГГА пересмотреть план повышения цен на проезд
Киевский городской совет профсоюзов настаивает на отсрочке повышения цен на проезд в Киеве минимум на 6 месяцев. Так власть успеет разработать механизмы защиты для работников с низким уровнем доходов.
Об этом в эксклюзивном комментарии РБК-Украина сообщил Киевский городской совет профсоюзов.
Главное:
- Требование профсоюзов: они настаивают на отсрочке повышения тарифов на 6 месяцев для разработки механизмов компенсации работникам бюджетной сферы.
- Дискуссия о цене: Экономически обоснованные тарифы оценивают в 44 грн для наземного транспорта и 64 грн для метро, однако профсоюзы считают тариф в 20 грн более взвешенным.
- Позиция власти: КГГА сейчас изучает предложения профсоюзов по поводу последствий для бюджета и транспортных предприятий.
- Процедурные сроки: Городские власти обязаны рассмотреть предложения профсоюзов и принять решение с обоснованием в течение 30 календарных дней.
Какими могут быть тарифы на проезд
Вопрос тарифов обсуждался более месяца с участием профсоюзов, представителей КГГА и коммунальных предприятий. Сейчас ситуация выглядит так:
- Экономически обоснованные тарифы: расчеты показывают, что реальная стоимость проезда должна составлять 44 грн в наземном транспорте и 64 грн в метрополитене.
- Предложение города: КГГА предлагает установить тариф 30 грн, покрывая разницу из городского бюджета.
- Предложение профсоюзов: они считают тариф в 20 грн обоснованным, поскольку он базируется на уровне роста минимальной заработной платы.
Почему профсоюзы хотят отсрочить повышение цен
18 июня профсоюзы приняли постановление и направили в КГГА. Они предложили городским властям на 6 месяцев отсрочить введение тарифов и за это время разработать эффективный механизм компенсации расходов на проезд для работников с низким уровнем доходов, в частности бюджетной сферы коммунальной и государственной формы собственности.
"Тариф в 20 грн рассчитан исходя из уровня роста минимальной заработной платы в 2,4 раза с 2018 года (год когда в последний раз пересматривались тарифы) 3720 грн до 8647 грн в 2026 году", - объясняют в Профсоюзах.
Они также отмечают, что работники бюджетной сферы (учителя, медики, работники культуры), имеющие одни из самых низких зарплат в столице, физически не в состоянии оплачивать предложенные тарифы в условиях войны и инфляции.
Какой будет процедура дальше
"Городские власти обязаны рассмотреть внесенные профсоюзами предложения и принять соответствующее решение (с обоснованием или мотивированным отказом) в течение 30 календарных дней", - пояснили в Профсоюзах.
Добавим, что в 2021 году КГГА уже обращалась в профсоюзы с предложением установить тариф 18 грн, однако потом письмо было отозвано.
Согласно территориальному соглашению на 2021-2023 годы (действие которого продлено на период военного положения), стороны обязаны совместно обсуждать такие изменения.
Что говорят в КГГА
КГГА в комментарии РБК-Украина сообщила, что сейчас рассматривает предложение Профсоюзов.
"В настоящее время изучается возможность реализации указанного предложения, оценка его влияния на бюджет города Киева и последствия для коммунальных транспортных предприятий, учитывая необходимость обеспечения постоянной, бесперебойной работы общественного транспорта", - говорят в КГГА.
Пока окончательное решение о внедрении новых тарифов еще не принято.
Проект повышения тарифов на проезд в Киеве
Напомним, что 18 мая КГГА обнародовала проект повышения тарифов на городской транспорт. Эксперты предложили поднять цены до 30 грн. за разовый проезд, до 1 088 грн - за месячный проездной, до 4 875 грн - за месячный безлимит. В случае согласования, новые цены заработают уже 15 июля.
В КГГА отмечают, что экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн - в наземном транспорте. Сейчас время билеты стоят 8 грн.