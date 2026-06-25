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Киевлянам не по карману: профсоюзы требуют от КГГА пересмотреть план повышения цен на проезд

08:16 25.06.2026 Чт
3 мин
У городских властей есть 30 дней на принятие решения о предложении профсоюзов
aimg Василина Копытко
Киевлянам не по карману: профсоюзы требуют от КГГА пересмотреть план повышения цен на проезд Согласно проекту КГГА, новые цены должны заработать 15 июля, однако он не принят (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
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Киевский городской совет профсоюзов настаивает на отсрочке повышения цен на проезд в Киеве минимум на 6 месяцев. Так власть успеет разработать механизмы защиты для работников с низким уровнем доходов.

Об этом в эксклюзивном комментарии РБК-Украина сообщил Киевский городской совет профсоюзов.

Главное:

  • Требование профсоюзов: они настаивают на отсрочке повышения тарифов на 6 месяцев для разработки механизмов компенсации работникам бюджетной сферы.
  • Дискуссия о цене: Экономически обоснованные тарифы оценивают в 44 грн для наземного транспорта и 64 грн для метро, однако профсоюзы считают тариф в 20 грн более взвешенным.
  • Позиция власти: КГГА сейчас изучает предложения профсоюзов по поводу последствий для бюджета и транспортных предприятий.
  • Процедурные сроки: Городские власти обязаны рассмотреть предложения профсоюзов и принять решение с обоснованием в течение 30 календарных дней.

Какими могут быть тарифы на проезд

Вопрос тарифов обсуждался более месяца с участием профсоюзов, представителей КГГА и коммунальных предприятий. Сейчас ситуация выглядит так:

  • Экономически обоснованные тарифы: расчеты показывают, что реальная стоимость проезда должна составлять 44 грн в наземном транспорте и 64 грн в метрополитене.
  • Предложение города: КГГА предлагает установить тариф 30 грн, покрывая разницу из городского бюджета.
  • Предложение профсоюзов: они считают тариф в 20 грн обоснованным, поскольку он базируется на уровне роста минимальной заработной платы.

Почему профсоюзы хотят отсрочить повышение цен

18 июня профсоюзы приняли постановление и направили в КГГА. Они предложили городским властям на 6 месяцев отсрочить введение тарифов и за это время разработать эффективный механизм компенсации расходов на проезд для работников с низким уровнем доходов, в частности бюджетной сферы коммунальной и государственной формы собственности.

"Тариф в 20 грн рассчитан исходя из уровня роста минимальной заработной платы в 2,4 раза с 2018 года (год когда в последний раз пересматривались тарифы) 3720 грн до 8647 грн в 2026 году", - объясняют в Профсоюзах.

Они также отмечают, что работники бюджетной сферы (учителя, медики, работники культуры), имеющие одни из самых низких зарплат в столице, физически не в состоянии оплачивать предложенные тарифы в условиях войны и инфляции.

Какой будет процедура дальше

"Городские власти обязаны рассмотреть внесенные профсоюзами предложения и принять соответствующее решение (с обоснованием или мотивированным отказом) в течение 30 календарных дней", - пояснили в Профсоюзах.

Добавим, что в 2021 году КГГА уже обращалась в профсоюзы с предложением установить тариф 18 грн, однако потом письмо было отозвано.

Согласно территориальному соглашению на 2021-2023 годы (действие которого продлено на период военного положения), стороны обязаны совместно обсуждать такие изменения.

Что говорят в КГГА

КГГА в комментарии РБК-Украина сообщила, что сейчас рассматривает предложение Профсоюзов.

"В настоящее время изучается возможность реализации указанного предложения, оценка его влияния на бюджет города Киева и последствия для коммунальных транспортных предприятий, учитывая необходимость обеспечения постоянной, бесперебойной работы общественного транспорта", - говорят в КГГА.

Пока окончательное решение о внедрении новых тарифов еще не принято.

Проект повышения тарифов на проезд в Киеве

Напомним, что 18 мая КГГА обнародовала проект повышения тарифов на городской транспорт. Эксперты предложили поднять цены до 30 грн. за разовый проезд, до 1 088 грн - за месячный проездной, до 4 875 грн - за месячный безлимит. В случае согласования, новые цены заработают уже 15 июля.

В КГГА отмечают, что экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн - в наземном транспорте. Сейчас время билеты стоят 8 грн.

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