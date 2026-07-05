До дедлайну 10 днів. Що відомо про підвищення тарифів у Києві в липні

У Києві вперше за 8 років планують підвищити вартість проїзду в комунальному транспорті. КМДА пропонує ввести новий тариф з 15 липня, однак рішення ще не ухвалене. Профспілки закликають до поетапного підвищення, а кияни виступають проти нових цін.

РБК-Україна розповідає усе, що зараз відомо про підвищення тарифів на проїзд у Києві.

Головне: Нова вартість: КМДА пропонує підняти ціну разової поїздки до 30 грн, але проєкт ще не затверджений.

КМДА пропонує підняти ціну разової поїздки до 30 грн, але проєкт ще не затверджений. Аргумент влади: Собівартість перевезень значно зросла, тому поточний тариф у 8 грн є економічно необґрунтованим.

Собівартість перевезень значно зросла, тому поточний тариф у 8 грн є економічно необґрунтованим. Пропозиція профспілок: Впровадити поетапне підвищення – спочатку до 20 грн, а через пів року – до 30 грн, з компенсаціями для бюджетників.

Впровадити поетапне підвищення – спочатку до 20 грн, а через пів року – до 30 грн, з компенсаціями для бюджетників. Позиція містян: Кияни виступають проти різкого здорожчання, проте офіційна влада відхиляє петиції про збереження старих тарифів.

Кияни виступають проти різкого здорожчання, проте офіційна влада відхиляє петиції про збереження старих тарифів. Маршрутки: Приватні перевізники Києва та Київщини запевняють, що найближчим часом ціни підвищувати не планують.

Фото: 5 головних фактів про підвищення тарифів на проїзд у Києві (інфографіка РБК-Україна)

КМДА хоче підвищити тариф до 30 грн за проїзд

18 травня КМДА представила проєкт підвищення тарифів на проїзд у муніципальному транспорті. Вартість разового квитка пропонують підвищити до 30 грн, місячного проїзного – до 1 088 грн, безлімітного на місяць – до 4 875 грн.

"Нинішня вартість проїзду в Києві залишається однією з найнижчих серед великих міст України, попри постійне зростання собівартості перевезень", – заявили у КМДА.

Там пояснюють, що економічно обґрунтований тариф на 2026 рік має становити 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн – у наземному транспорті. Зараз квитки коштують 8 грн. Востаннє вартість проїзду у столиці переглядали у 2018 році.

На офіційному порталі Києва з 18 травня по 1 червня пройшли громадські обговорення, у яких взяли участь 1377 користувачів. Міськрада зараз їх опрацьовує.

Влада запропонувала запустити нові ціни уже з 15 липня, однак оприлюднений проєкт досі не погоджений. Попередньо, раніше придбані поїздки по 8 грн діятимуть до 14 вересня 2026 року включно.





Фото: нові тарифи на проїзд у Києві (kyivcity.gov.ua)

Профспілки пропонують підвищення у два етапи

Київська міська рада профспілок 18 червня звернулася до КМДА з ініціативою відкласти впровадження нових тарифів на 6 місяців. За цей період вони пропонують розробити механізм компенсації витрат на проїзд для працівників бюджетної сфери, які мають найнижчий рівень доходів.

На першому етапі профспілки пропонують підвищити ціну до 20 грн за разову поїздку. Такий тариф базується на зростанні економічних показників за останні 8 років.

"Тариф у 20 грн розраховано виходячи з рівня зростання мінімальної заробітної плати у 2,4 рази з 2018 року – з 3720 грн до 8647 грн у 2026 році", – заявила у коментарі РБК-Україна Київська профспілка.

У відомстві також наголосили, що освітяни, медики та працівники культури сьогодні опинилися у критичній ситуації. Через інфляцію та реалії війни вони фізично не мають можливості сплачувати підвищені тарифи, які пропонує КМДА.

"Міська влада зобов’язана розглянути внесені профспілками пропозиції та прийняти відповідне рішення (з обґрунтуванням або вмотивованою відмовою) протягом 30 календарних днів", – пояснили у Профспілках.

У міськраді підтвердили, що ініціатива профспілок щодо відтермінування нових тарифів уже перебуває на розгляді.

"Зараз вивчається можливість реалізації зазначеної пропозиції, оцінка її впливу на бюджет міста Києва та наслідки для комунальних транспортних підприємств з огляду на необхідність забезпечення сталої, безперебійної роботи громадського транспорту", – повідомили у коментарі РБК-Україна в КМДА.

Реакція киян на нові тарифи

Плани підвищити тариф викликали хвилю обурення серед киян. На сайті Київради зареєстрували шість петицій із вимогою не піднімати вартість проїзду або зробити це поступово. Перша з них менш ніж за добу набрала необхідні голоси, однак КМДА її не підтримала.

"Собівартість перевезень суттєво збільшилася з моменту останньої зміни тарифів на перевезення пасажирів внаслідок необхідності підвищення зарплати працівникам підприємств транспорту, збільшення вартості енергоносіїв, матеріалів, сировини та необхідних послуг тощо", – відповіли у відомстві.

Фото: Київрада відхилила петицію проти відвищення тарифів (скриншот)

Що буде з пільгами і штрафами після підвищення

У КМДА запевнили, що як і раніше перевезення пільгових категорій здійснюватимуться за рахунок коштів бюджету міста Києва.

Хто має право на пільги:

Учасники бойових дій та ветерани війни (за наявності посвідчення).

(за наявності посвідчення). Особи з інвалідністю (I, II та III груп – умови залежать від категорії).

(I, II та III груп – умови залежать від категорії). Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (які виховуються в дитячих будинках або під опікою).

(які виховуються в дитячих будинках або під опікою). Постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС (1 та 2 категорії).

(1 та 2 категорії). Пенсіонери за віком (у Києві – на підставі "Картки киянина").

(у Києві – на підставі "Картки киянина"). Багатодітні сім'ї (батьки та діти)

(батьки та діти) Студенти та учні: (студенти мають знижку 50%, для школярів діє безкоштовний проїзд або пільгові тарифи залежно від сезону).

Читайте також: Скільки Київ витрачає на проїзд пільгових категорій у міському транспорті

Водночас у разі зростання тарифів на проїзд, зросте і сума штрафу. Вона дорівнює 20-картному розміру вартості квитка. Якщо ціна підвищиться до 30 грн, то штраф становитиме 600 грн.

"Відповідно до статті 135 КУпАП безквитковий проїзд пасажира, в тому числі проїзд без реєстрації або компостування проїзного документа, а так само перевезення без квитка дитини віком від 7 до 16 років, в міському транспорті – тягне за собою накладення штрафу в 20-кратному розмірі від вартості проїзду", – нагадали у КМДА.

Як зростання тарифів вплине на міські та приміські маршрутки

У коментарі РБК-Україна керівник Громадської спілки "Асоціація перевізників Києва та Київщини" Ігор Мойсеєнко запевнив, що зростання тарифів на муніципальний транспорт ніяк не вплине на ціни у маршрутках столиці.

"Якщо ціни на пальне та інші показники, які впливають на собівартість наших послуг, будуть без змін, то подорожчання вартості проїзду у маршрутках Києва не буде", – заявив Мойсеєнко.

Зараз разова поїздка у маршрутках коштує 20 грн, востаннє ціну підняли на 5 грн у березні цього року на фоні паливної кризи у світі.

Ціни не планують підвищувати і на приміський транспорт, заявив у коментарі РБК-Україна голова "Асоціації автоперевізників Київщини" Олексій Павленко.

"Ми провели перемовини з перевізниками, і можу запевнити: ніякого підвищення тарифів не очікується. Ми залишаємося на тому рівні, який був раніше. Навіть якщо вартість проїзду у комунальному транспорті Києва піднімуть, на приміські маршрути це не вплине", – розповів очільник Асоціації.

Разом із цим на запит РБК-Україна у КОВА повідомили, що Транспортне управління стежить за цінами у регіоні. Зокрема, вони виявили 47 приміських та 10 міжміських маршрутів, на яких раніше зростання вартості проїзду перевищило 50%.

“Також зафіксували відхилення від медіанного рівня вартості перевезень по Київській області більш ніж на 50%", – відповіли в Управлінні.

Влада ініціювала нараду з перевізниками, щоб привести тарифи до економічно обґрунтованого рівня.