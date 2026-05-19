Проезд в Киеве по 30 грн: что будет с ценами в частных маршрутках

Частные перевозчики Киева пока не планируют повышение стоимости проезда в маршрутках, поскольку проект КГГА по росту тарифов в муниципальном транспорте находится еще на обсуждении до 1 июня.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области" Игорь Мойсеенко .

Что будет с ценами на маршрутки в Киеве

По словам Игоря Мойсеенко, по состоянию на сейчас частные перевозчики столицы еще не начинали дискуссий по изменению стоимости проезда в своем транспорте.

"Вопрос подорожания в частном транспорте, в принципе, пока не обсуждаем, потому что проект КГГА еще будет проходить общественное слушание по этому поводу. Есть надежда, что все-таки может власть снизит анонсированный тариф", - заявил эксперт.

Глава ассоциации подчеркнул, что любые шаги частных компаний возможны только после окончательного вердикта КГГА по коммунальным тарифам, который ожидается после 1 июня.

При этом он также отметил, что в случае повышения цен на свои услуги частные перевозчики обязаны об этом сообщить местные власти за неделю до начала действия новых тарифов.

"Если цены на топливо и другие показатели, которые влияют на себестоимость наших услуг, будут без изменений, то подорожания стоимости проезда в маршрутках не будет", - добавил Мосеенко.

Сейчас разовая поездка в маршрутках Киева стоит 20 грн, последний раз цена повышалась на 5 грн в середине марта 2026-го.

Какой должна была бы быть стоимость проезда

Комментируя саму инициативу мэрии поднять стоимость коммунального транспорта, Мойсеенко отметил, что повышение цен оправдано, но есть нюансы.

"Тариф справедлив, но он справедлив для разовых поездок. Любой городской транспорт является дотационным. То есть, если ты живешь и работаешь в Киеве, то платишь в городскую казну налоги. Поэтому для местных тариф должен быть не более 15 грн за билет. Если ты просто приехал в город, тогда цена может быть 30 грн. Такая модель сейчас функционирует во Львове", - пояснил эксперт.