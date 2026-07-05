Путин значительно преувеличил "захват" Константиновки: ISW назвало причины

Диктатор РФ Владимир Путин и ряд других российских военачальников значительно преувеличили заявление о якобы "захвате" Константиновки Донецкой области. На деле их слова не соответствуют действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет американского института Изучения войны (ISW).

Что предшествовало

В пятницу 3 июля Путин заслушал доклады военачальников по поводу операции армии РФ по захвату Константиновки. Они рассказали, что штурмовые подразделения отдельных мотострелковых батальонов якобы захватили конкретные объекты в городе, включая заводы, церкви, и кварталы.

"Значительную часть встречи российское военное командование посвятило этим тактическим докладам, вероятно, чтобы представить войска РФ как способных продвигаться в условиях городских боев и насладиться информационной победой, достигнутой благодаря заявленному захвату Константиновки", - пояснили аналитики.

Однако все эти заявления не соответствуют исторической модели продвижения войск РФ. Как правило, ISW обычно фиксирует видеозаписи ударов Украины по позициям россиян в районах, где враг подвинулся. Однако в этот раз аналитики не обнаружили ударов по РФ, причем ни в одном районе Константиновки.

Почему видео РФ являются фейками

Аналитики отмечают, что российские источники, включая Минобороны РФ, опубликовали в последннее время множество видео небольших групп солдат РФ, которые держали флаги в Константиновке и ее окрестностях. В частности, это делалось для подтверждения заявлений Минобороны РФ о продвижении войск.

Однако эти видео не доказывают продвижения россиян, так как зачастую ролики обрываются, скрывая российские позиции и судьбы солдат.

Также аналитики ISW не обнаружили видео, которые говорили бы о применении российскими войсками техники, минометов или ствольной артиллерии в городе, что указывало бы на более высокий уровень контроля над Константиновкой.

В чем разваливается пропаганда РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и Генштаб ВСУ категорически отвергли заявление России о захвате Константиновки.

Украинские военные источники указали, что по состоянию на середину июня в Константиновке было от 100 до 250 российских военных.

В свою очередь украинские силы, по состоянию на 23 июня, по-прежнему превосходили по численности войска РФ. Это в свою очередь, соответствовало наблюдаемой схеме ударов в городе и противоречило заявлением России о захвате.

Кроме того, ряд военных командиров Путина и военкоров продолжали утверждать, что ВСУ по-прежнему удерживают позиции в городе 3 и 4 июля, что еще больше подрывало утверждения РФ.

Для чего в РФ говорят об "успехах"

Аналитики поясняют, что Путин и другие чиновники РФ используют тему захвата Константиновки, чтобы заявить о скором падении оставшейся части Донецкой области.

В ISW пишут, что россияне все активнее по проникают в Константиновку, и может быть даже таки и захват ее, но эти проникновения не позволят армии РФ добиться быстрого оперативного прорыва во всей Донецкой области.

В отчете сказано, что наступление РФ весной-летом 2026 года пока не принесло оперативно значимых результатов, и наступление на Константиновку, вероятно, исчерпает наступательный потенциал, если противнику удастся когда-то захватить город.