В Киеве с 1 июля отменят бесплатный проезд для школьников: сколько придется платить
С 1 июля по 31 августа проезд в городском общественном транспорте для школьников Киева станет платным. В период летних каникул для них будет действовать скидка 75% на проездные билеты.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
Главное:
- Временная отмена льгот: С 1 июля по 31 августа 2026 года проезд в городском пассажирском транспорте Киева для школьников станет платным.
- Скидка 75% на проездные: В летний период для школьников дневной формы будет действовать специальная скидка. Проездной безлимит в месяц обойдется в 325 гривен.
- Важный нюанс о разовых билетах: Если школьник покупает разовую поездку на свой ученический билет, скидка 75% на нее не распространяется.
- Кто еще потеряет льготу: Кроме школьников с 1 июля платить за проезд на общих основаниях обязаны курсанты высших военных учебных заведений столицы.
- Где оформить проездной: Льготный документ на июль и август можно быстро приобрести в приложении "Киев Цифровой", терминалах самообслуживания, в приложении EasyPay или непосредственно на сайте ГИОЦ.
В горадминистрации напомнили, что бесплатный проезд для учеников действует только в течение учебного года. В период летних каникул эта льгота традиционно приостанавливается.
В то же время, школьники дневной формы обучения могут приобрести льготные проездные со скидкой 75%.
Сколько будут стоить проездные
Для учеников доступны следующие варианты проездных :
- 325 гривен - безлимитный проездной в месяц;
- 162,50 гривен - безлимитный проездной на вторую половину месяца;
- 72,50 гривен - на 46 поездок;
- 97,50 гривен - на 62 поездки;
- 143,75 гривен - на 92 поездки;
- 192,50 гривен - на 124 поездки.
В КГГА обратили внимание, что школьники также могут приобрести разовые поездки на ученический билет. Однако в этом случае скидка 75% не применяется.
Где купить льготный проездной
Оформить проездной можно:
- в приложении "Киев Цифровой";
- в терминалах самообслуживания;
- на сайте КП "ГИОЦ";
- в приложении EasyPay.
Кто еще потеряет право на бесплатный проезд
В КГГА также сообщили, что с 1 июля по 31 августа на общих основаниях будут оплачивать проезд и курсанты высших военных учебных заведений Киева .
Как и для школьников, право на бесплатный проезд для них действует только во время учебного года.
Повышение стоимости проезда в Киеве
Ранее РБК-Украина рассказывала о возможном подорожании проезда в общественном транспорте Киева и новом варианте повышения тарифов, который рассматривают городские власти.
В КГГА сообщили, что анализируют предложение профсоюзов ввести повышение поэтапно: сначала увеличить стоимость разовой поездки с нынешних 8 до 20 гривен, а через полгода - до 30 гривен. Окончательное решение еще не принято.
Ранее КГГА представила проект, предусматривающий повышение стоимости разового билета до 30 гривен, месячного проездного - до 1088 гривен, а безлимитного проездного - до 4875 гривен. Если документ будет утвержден без изменений, новые тарифы могут вступить в силу уже с 15 июля.
В городской администрации объясняют, что сейчас оценивают, как поэтапное повышение отразится на бюджете столицы, ведь город компенсирует разницу между фактическими расходами транспортных предприятий и доходами от перевозок. Также продолжается проработка предложений, полученных в ходе общественного обсуждения проекта.
В то же время, частные перевозчики заявляют, что возможное подорожание проезда в коммунальном транспорте не повлияет автоматически на стоимость проезда в киевских маршрутках и пригородных автобусах .