Жара в салонах: киевляне требуют от власти включать кондиционеры в транспорте

Киевляне требуют, чтобы в городском транспорте обязательно включали кондиционеры при температурах при +22°C и више. А также, чтобы власти внедрили систему быстрого реагирования на жалобы через "1551".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте КГГА .

Главное: Новые правила для "Киевпасстранса": Киевляне требуют обязательно включать кондиционеры в транспорте при температуре выше +22°C.

Киевляне требуют обязательно включать кондиционеры в транспорте при температуре выше +22°C. Мгновенная реакция: Вместо недельного ожидания ответов авторы петиции предлагают ввести регламент реагирования на жалобы в течение 1-2 часов.

Вместо недельного ожидания ответов авторы петиции предлагают ввести регламент реагирования на жалобы в течение 1-2 часов. Изменения "1551": Предлагается создать отдельную категорию в системе "1551", чтобы жалобы пассажиров автоматически направлялись диспетчерам депо для немедленной проверки или замены машины на маршруте.

Предлагается создать отдельную категорию в системе "1551", чтобы жалобы пассажиров автоматически направлялись диспетчерам депо для немедленной проверки или замены машины на маршруте. Цель: Прекратить практику формальных отписок и обеспечить реальный комфорт в транспорте во время летнего зноя.

Кондиционеры в транспорте

Несмотря на то, что значительная часть подвижного состава "Киевпасстранса" технически оснащена системами охлаждения, пассажиры продолжают страдать от жары из-за того, что водители часто игнорируют их включение или списывают это на неисправность техники.

Ключевые требования петиции:

Четкий температурный режим: Обязать водителей включать кондиционеры в салонах каждый раз, когда температура воздуха на улице превышает +22°C.

Обязать водителей включать кондиционеры в салонах каждый раз, когда температура воздуха на улице превышает +22°C. Специальная категория "1551": Создать на портале и в приложении Контактного центра города Киева отдельную категорию "Не работает кондиционер в общественном транспорте".

Создать на портале и в приложении Контактного центра города Киева отдельную категорию "Не работает кондиционер в общественном транспорте". Оперативное реагирование: Установить норматив рассмотрения обращений в течение 1-2 часов. Предполагается, что жалобы должны автоматически попадать в диспетчеры депо для мгновенной проверки или замены транспорта на маршруте.

Авторы инициативы отмечают, что действующая система обработки обращений через "1551" неэффективна: рассмотрение жалобы продолжается неделями, что делает бессмысленным любое реагирование на проблему в режиме реального времени. Новая система позволит оперативно исправлять ситуацию непосредственно во время рейса.

Сейчас петиция активно собирает голоса - в поддержку инициативы уже высказались сотни киевлян.