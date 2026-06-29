ua en ru
Пн, 29 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Жара в салонах: киевляне требуют от власти включать кондиционеры в транспорте

15:50 29.06.2026 Пн
2 мин
Еще одно требование - оперативно реагировать на жалобы
aimg Василина Копытко
Жара в салонах: киевляне требуют от власти включать кондиционеры в транспорте Петицию уже поддержали около 900 человек (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Киевляне требуют, чтобы в городском транспорте обязательно включали кондиционеры при температурах при +22°C и више. А также, чтобы власти внедрили систему быстрого реагирования на жалобы через "1551".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте КГГА.

Главное:

  • Новые правила для "Киевпасстранса": Киевляне требуют обязательно включать кондиционеры в транспорте при температуре выше +22°C.
  • Мгновенная реакция: Вместо недельного ожидания ответов авторы петиции предлагают ввести регламент реагирования на жалобы в течение 1-2 часов.
  • Изменения "1551": Предлагается создать отдельную категорию в системе "1551", чтобы жалобы пассажиров автоматически направлялись диспетчерам депо для немедленной проверки или замены машины на маршруте.
  • Цель: Прекратить практику формальных отписок и обеспечить реальный комфорт в транспорте во время летнего зноя.

Кондиционеры в транспорте

Несмотря на то, что значительная часть подвижного состава "Киевпасстранса" технически оснащена системами охлаждения, пассажиры продолжают страдать от жары из-за того, что водители часто игнорируют их включение или списывают это на неисправность техники.

Ключевые требования петиции:

  • Четкий температурный режим: Обязать водителей включать кондиционеры в салонах каждый раз, когда температура воздуха на улице превышает +22°C.
  • Специальная категория "1551": Создать на портале и в приложении Контактного центра города Киева отдельную категорию "Не работает кондиционер в общественном транспорте".
  • Оперативное реагирование: Установить норматив рассмотрения обращений в течение 1-2 часов. Предполагается, что жалобы должны автоматически попадать в диспетчеры депо для мгновенной проверки или замены транспорта на маршруте.

Читайте также: Жара, ливни и дефицит воды. Что ждет Украину из-за глобального изменения климата

Авторы инициативы отмечают, что действующая система обработки обращений через "1551" неэффективна: рассмотрение жалобы продолжается неделями, что делает бессмысленным любое реагирование на проблему в режиме реального времени. Новая система позволит оперативно исправлять ситуацию непосредственно во время рейса.

Сейчас петиция активно собирает голоса - в поддержку инициативы уже высказались сотни киевлян.

Жара в Украине

В конце июня Украину накрыла волна жары, которая уже успела обновить температурные максимумы в разных локациях. Местами столбики термометров достигли более +36°C.

Читайте также о том, каким может быть июль в Украине и когда следует ожидать похолодания.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КГГА Киев Автобусы
Новости
Силы обороны впервые сбили новый российский зенитный дрон "Сокол" (видео)
Силы обороны впервые сбили новый российский зенитный дрон "Сокол" (видео)
Аналитика
Дипломатия дронов и не только. Как Украина ищет партнеров в Азии в обход Пекина
Виктор ОлифировАналитик, историк Дипломатия дронов и не только. Как Украина ищет партнеров в Азии в обход Пекина