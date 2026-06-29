Жара в салонах: киевляне требуют от власти включать кондиционеры в транспорте
Киевляне требуют, чтобы в городском транспорте обязательно включали кондиционеры при температурах при +22°C и више. А также, чтобы власти внедрили систему быстрого реагирования на жалобы через "1551".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте КГГА.
Главное:
- Новые правила для "Киевпасстранса": Киевляне требуют обязательно включать кондиционеры в транспорте при температуре выше +22°C.
- Мгновенная реакция: Вместо недельного ожидания ответов авторы петиции предлагают ввести регламент реагирования на жалобы в течение 1-2 часов.
- Изменения "1551": Предлагается создать отдельную категорию в системе "1551", чтобы жалобы пассажиров автоматически направлялись диспетчерам депо для немедленной проверки или замены машины на маршруте.
- Цель: Прекратить практику формальных отписок и обеспечить реальный комфорт в транспорте во время летнего зноя.
Кондиционеры в транспорте
Несмотря на то, что значительная часть подвижного состава "Киевпасстранса" технически оснащена системами охлаждения, пассажиры продолжают страдать от жары из-за того, что водители часто игнорируют их включение или списывают это на неисправность техники.
Ключевые требования петиции:
- Четкий температурный режим: Обязать водителей включать кондиционеры в салонах каждый раз, когда температура воздуха на улице превышает +22°C.
- Специальная категория "1551": Создать на портале и в приложении Контактного центра города Киева отдельную категорию "Не работает кондиционер в общественном транспорте".
- Оперативное реагирование: Установить норматив рассмотрения обращений в течение 1-2 часов. Предполагается, что жалобы должны автоматически попадать в диспетчеры депо для мгновенной проверки или замены транспорта на маршруте.
Авторы инициативы отмечают, что действующая система обработки обращений через "1551" неэффективна: рассмотрение жалобы продолжается неделями, что делает бессмысленным любое реагирование на проблему в режиме реального времени. Новая система позволит оперативно исправлять ситуацию непосредственно во время рейса.
Сейчас петиция активно собирает голоса - в поддержку инициативы уже высказались сотни киевлян.
Жара в Украине
В конце июня Украину накрыла волна жары, которая уже успела обновить температурные максимумы в разных локациях. Местами столбики термометров достигли более +36°C.
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