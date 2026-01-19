В Давосе лидеры ЕС отодвигают Украину на второй план из-за Гренландии, - FT

Лидеры Евросоюза отодвигают вопрос гарантий безопасности для Украины на второй план из-за Гренландии во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Давосе.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как пишет издание со ссылкой на источники, ранее европейские лидеры планировали использовать Всемирный экономический форум в Давосе, который стартовал сегодня, для получения гарантий безопасности для Украины после завершения войны против РФ, но сейчас приоритет сместился.
По данным Financial Times, сегодняшняя встреча советников по нацбезопасности в Давосе изначально была созвана для обсуждения ситуации в Украине; теперь она будет посвящена Гренландии.
В целом тема Украины в Давосе отодвинута на второй план "кнутом и пряником" - а именно способами, которыми Брюссель может ответить на новые пошлины Трампа, наряду с предложениями по деэскалации.
"Лидеры ЕС готовились провести эту неделю в Давосе, убеждая Трампа пообещать гарантии безопасности Украине после окончания конфликта. Сегодня же они просыпаются с вопросом, можно ли вообще доверять его обещаниям", - говорится в статье.
В Швейцарии с 19 по 23 января пройдет 56 сессия Всемирного экономического форума. В ней примут участие более 60 глав государств и правительств.
"Как вы можете сесть за стол переговоров с этим парнем (речь идет о Трампе - ред.) и обсудить его гарантии безопасности Украине? Вы не можете ему доверять, если не отбросите реальность", - цитирует слова дипломата.
Ожидается, что лидеры ЕС встретятся на экстренный саммит позже на этой неделе, предварительно запланированный на четверг после встреч с Трампом в Давосе.
Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию. Он отметил, что если США не получат остров до 1 июня 2026 года, тарифы вырастут до 25 процентов.
В ответ восемь стран НАТО обнародовали совместное заявление в ответ на угрозы Трампа о введении тарифов. Лидеры союзников считают, что такие действия подрывают трансатлантические отношения.
Также Европейский Союз рассматривает возможность введения тарифов против США из-за угроз Трампа.
19 января в швейцарском Давосе стартует 56-й Всемирный экономический форум (ВЭФ), который продлится до 23 января.
Мероприятие соберет около 3000 участников из более чем 130 стран, включая делегацию Украины, которая будет представлена на самом высоком уровне. Среди ключевых тем - геополитика, искусственный интеллект и восстановление Украины.
Как пишут СМИ, спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев впервые с начала полномасштабного вторжения посетит форум в Давосе для переговоров с американской делегацией.
