У Давосі лідери ЄС відсувають Україну на другий план через Гренландію, - FT

Як пише видання з посиланням на джерела, раніше європейські лідери планували використати Всесвітній економічний форум у Давосі, який стартував сьогодні, для отримання гарантій безпеки для України після завершення війни проти РФ, але зараз пріоритет змістився.

За даними Financial Times, сьогоднішня зустріч радників із нацбезпеки в Давосі спочатку була скликана для обговорення ситуації в Україні; тепер вона буде присвячена Гренландії.

Загалом тему України в Давосі відсунуто на другий план "батогом та пряником" - а саме способами, якими Брюссель може відповісти на нові мита Трампа, поряд із пропозиціями щодо деескалації.

"Лідери ЄС готувалися провести цей тиждень у Давосі, переконуючи Трампа пообіцяти гарантії безпеки Україні після закінчення конфлікту. Сьогодні ж вони прокидаються із запитанням, чи можна взагалі довіряти його обіцянкам", - йдеться у статті.

У Швейцарії з 19 по 23 січня пройде 56 сесія Всесвітнього економічного форуму. У ній братимуть участь понад 60 глав держав та урядів.

"Як ви можете сісти за стіл переговорів з цим хлопцем (йдеться про Трампа - ред.) та обговорити його гарантії безпеки Україні? Ви не можете йому довіряти, якщо не відкинете реальність", - цитує слова дипломата.

Очікується, що лідери ЄС зустрінуться на екстрений саміт пізніше цього тижня, попередньо запланований на четвер після зустрічей з Трампом у Давосі.