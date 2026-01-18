Восемь стран НАТО осудили угрозы Трампа: подрывает трансатлантические отношения

Восемь стран НАТО выпустили совместное заявление относительно угроз президента США Дональда Трампа тарифами. Они считают, что действия Трампа подрывают трансатлантические отношения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление стран, опубликованное на сайте правительства Германии.

Заявление подписали представители Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании. Страны заявили, что стремятся укрепить безопасность в Арктике, поэтому проводят учения Arctic Endurance совместно с союзниками.

Учения не представляют угрозы для других стран. При этом выражается солидарность участников учений "с Королевством Дания и народом Гренландии".

"Опираясь на процесс, начатый на прошлой неделе, мы готовы к диалогу на основе принципов суверенитета и территориальной целостности, которые мы твердо поддерживаем", - сказано в заявлении.

При этом подписанты подчеркивают, что заявления и угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин подрывают трансатлантические отношения. Также они создают риск опасной для всех "спирали ухудшения ситуации"

"Мы и в дальнейшем будем едины и скоординированы в нашей реакции. Мы стремимся защищать наш суверенитет", - сказано в сообщении.