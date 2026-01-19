ua en ru
Пн, 19 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Представитель РФ может впервые с 2022 года появиться на форуме в Давосе, - Reuters

Понедельник 19 января 2026 13:05
UA EN RU
Представитель РФ может впервые с 2022 года появиться на форуме в Давосе, - Reuters Фото: спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и глава российского суверенного фонда Кирилл Дмитриев (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев впервые с начала полномасштабного вторжения посетит Всемирный экономический форум в Давосе для переговоров с американской делегацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным двух источников агентства, Дмитриев проведет ряд встреч с представителями американской делегации.

Журналист Axios Барак Равид добавил, что Кирилл Дмитриев встретится в Давосе со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По его данным, встреча запланирована на завтра, 20 января, и состоится на полях Всемирного экономического форума. Стороны обсудят план США по мирному завершению войны в Украине.

Что предшествовало

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который возглавляет украинскую переговорную группу, заявил, что диалог с американской стороной продолжится во время форума в Давосе.

Ожидается, что в этом году Дональд Трамп прибудет в Давос лично - в прошлом году он участвовал в мероприятии дистанционно.

Также ранее глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что Украина в этом году обязательно примет участие в заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Украинская делегация будет представлена там на самом высоком уровне.

Кроме того, ранее СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут подписать в конце января соглашение о послевоенном восстановлении Украины, общая сумма которого составит 800 млрд долларов.

Источники СМИ уверяли, что Зеленский и Трамп подпишут соглашение на Всемирном экономическом форуме, который состоится 19-23 января в Давосе. План рассчитан на 10 лет, он предусматривает восстановление Украины после войны и перезапуск ее экономики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Давос
Новости
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа