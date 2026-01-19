Представитель РФ может впервые с 2022 года появиться на форуме в Давосе, - Reuters

Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев впервые с начала полномасштабного вторжения посетит Всемирный экономический форум в Давосе для переговоров с американской делегацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его данным, встреча запланирована на завтра, 20 января, и состоится на полях Всемирного экономического форума. Стороны обсудят план США по мирному завершению войны в Украине.

Журналист Axios Барак Равид добавил, что Кирилл Дмитриев встретится в Давосе со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По данным двух источников агентства, Дмитриев проведет ряд встреч с представителями американской делегации.

Что предшествовало

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который возглавляет украинскую переговорную группу, заявил, что диалог с американской стороной продолжится во время форума в Давосе.

Ожидается, что в этом году Дональд Трамп прибудет в Давос лично - в прошлом году он участвовал в мероприятии дистанционно.

Также ранее глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что Украина в этом году обязательно примет участие в заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Украинская делегация будет представлена там на самом высоком уровне.

Кроме того, ранее СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут подписать в конце января соглашение о послевоенном восстановлении Украины, общая сумма которого составит 800 млрд долларов.

Источники СМИ уверяли, что Зеленский и Трамп подпишут соглашение на Всемирном экономическом форуме, который состоится 19-23 января в Давосе. План рассчитан на 10 лет, он предусматривает восстановление Украины после войны и перезапуск ее экономики.