США разрешили Индии покупать российскую нефть, которая застряла в море: Бессент назвал причину
Министерство финансов США выдало Индии временное освобождение на 30 дней, которое позволяет покупать российскую нефть, которая сейчас стоит в порту или в море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов США Скотта Бессента в сети Х.
Бессент начал свой пост с того, что энергетическая политика нынешнего американского лидера Дональда Трампа привела к самому высокому уровню добычи нефти и газа за всю историю наблюдений.
А дальше он добавил цитату о временном разрешении Нью-Дели на закупку российской нефти, которая застряла в море.
"Чтобы обеспечить продолжение поступления нефти на мировой рынок, Министерство финансов США выдает временное 30-дневное освобождение, которое позволит индийским нефтеперерабатывающим заводам покупать российскую нефть", - написал Бессент.
Министр отметил, что "эта намеренно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она позволяет только операции с нефтью, застрявшей в море".
Еще чиновник добавил, что Индия является важным партнером Соединенных Штатов и Вашингтон рассчитывает на увеличение закупок американской нефти.
"Эта временная мера облегчит давление, вызванное попыткой Ирана взять мировую энергетику в заложники", - подытожил Бессент.
Отказ Индии от российских энергоносителей
Как известно, ранее США настаивали на том, чтобы Нью-Дели отказалась от закупок российской нефти - взамен Вашингтон предлагал свою, американскую нефть на индийский рынок.
Впоследствии США и Индия заключили торговое соглашение, в феврале 2026 года, которое предусматривало отказ последней от значительной доли российских энергоносителей. Также страны взаимно снизили тарифы и не только.
В Нью-Дели со временем нашли альтернативные России рынки для закупок нефти - кроме Штатов, это были страны Ближнего Востока, нынешние поставки из которых стали невозможными из-за конфликта в Иране.