ua en ru
Пт, 06 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

США разрешили Индии покупать российскую нефть, которая застряла в море: Бессент назвал причину

05:00 06.03.2026 Пт
2 мин
Индийские нефтеперерабатывающие компании покупают миллионы баррелей сырой нефти РФ, чтобы преодолеть дефицит поставок, вызванный кризисом на Ближнем Востоке
aimg Маловичко Юлия
США разрешили Индии покупать российскую нефть, которая застряла в море: Бессент назвал причину Фото: министр финансов США Скотт Бессент (flickr.com)

Министерство финансов США выдало Индии временное освобождение на 30 дней, которое позволяет покупать российскую нефть, которая сейчас стоит в порту или в море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов США Скотта Бессента в сети Х.

Читайте также: Блокада Ормузского пролива: в JPMorgan назвали срок до полной остановки нефтедобычи

Бессент начал свой пост с того, что энергетическая политика нынешнего американского лидера Дональда Трампа привела к самому высокому уровню добычи нефти и газа за всю историю наблюдений.

А дальше он добавил цитату о временном разрешении Нью-Дели на закупку российской нефти, которая застряла в море.

"Чтобы обеспечить продолжение поступления нефти на мировой рынок, Министерство финансов США выдает временное 30-дневное освобождение, которое позволит индийским нефтеперерабатывающим заводам покупать российскую нефть", - написал Бессент.

Министр отметил, что "эта намеренно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она позволяет только операции с нефтью, застрявшей в море".

Еще чиновник добавил, что Индия является важным партнером Соединенных Штатов и Вашингтон рассчитывает на увеличение закупок американской нефти.

"Эта временная мера облегчит давление, вызванное попыткой Ирана взять мировую энергетику в заложники", - подытожил Бессент.

Отказ Индии от российских энергоносителей

Как известно, ранее США настаивали на том, чтобы Нью-Дели отказалась от закупок российской нефти - взамен Вашингтон предлагал свою, американскую нефть на индийский рынок.

Впоследствии США и Индия заключили торговое соглашение, в феврале 2026 года, которое предусматривало отказ последней от значительной доли российских энергоносителей. Также страны взаимно снизили тарифы и не только.

Более подробно о торговом соглашении между Индией и США читайте в материале РБК-Украина.

В Нью-Дели со временем нашли альтернативные России рынки для закупок нефти - кроме Штатов, это были страны Ближнего Востока, нынешние поставки из которых стали невозможными из-за конфликта в Иране.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Индия Нафта
Новости
Украина и Россия провели 72-й обмен пленными: кого вернули домой
Украина и Россия провели 72-й обмен пленными: кого вернули домой
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине