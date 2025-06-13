Дав наказ ще в листопаді. Нетаньяху особисто обрав терміни удару по Ірану

Рішення про удар по ядерній програмі Ірану було ухвалене ще восени минулого року. Однак у зв'язку з політичними обставинами виникла деяка затримка в здійснення операції.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Нетаньяху заявив, що наказ про знищення іранської ядерної програми він видав ще в листопаді 2024 року

"Наказ надійшов незабаром після вбивства лідера "Хезболли" Хасана Насралли", - заявив прем'єр.

Він додав, що для нього було очевидно, що Іран почне поспішати з виготовленням бомби, як тільки його союзники будуть розгромлені Ізраїлем.

Прем'єр пояснив, що Ізраїль ще раніше виявив конкретні кроки, які Іран робив у напрямку створення зброї, окрім простого збагачення урану.

Затримка операції

Нетаньяху розповів, що призначив дату на кінець квітня 2025 року. Проте, не вдаючись в подробиці, він вказав на "різні причини", через які це не вдалось зробити тоді.

Однією з дуже нагальних причин, за даними видання, могло бути оголошення президента США Дональда Трампа у квітні про те, що він буде вести прямі переговори з Іраном щодо його ядерної програми.

Нетаньяху пояснив, що на заміну кінцевій даті було призначено на сьогоднішній ранок.

Він також зазначив, що після ізраїльських ударів по іранській програмі балістичних ракет минулого року Тегеран розпочав програму створення 300 балістичних ракет на місяць.

"Ми вирішили, що не можемо більше чекати. Ми на межі", - зауважив прем'єр.

Крім того, Нетаньяху розповів, що хотів завдати удару ще у 2011-2012 роках, але не зміг заручитися достатньою підтримкою. Варто відзначити, що інші представники сил безпеки на той час заперечують цю версію.