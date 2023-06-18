ВСУ "приземлили" вражеский беспилотник над Херсонской областью, - ОК "Юг"
Фото: ВСУ "приземлили" вражеский беспилотник над Херсонской областью (wikinews.org)
Утром, 18 июня, украинские военные приземлили очередной БпЛА типа Zala над Херсонской областью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".
Как отмечает командование, в течение ночи было уничтожено три БПЛА россиян:
- разведчик оперативно-тактического уровня над Николаевской областью;
- 2 Shahed-136 над Криворожьем;
"Утром над Херсонской областью уничтожен очередной БпЛА типа Zala", - пишет пресс-служба.
Работа ПВО за прошедшие сутки
За прошедшие сутки наша ПВО уничтожила:
- два вражеских ударных вертолета Ка-52;
- четыре ударных иранских БпЛА Shahed-136/131;
- БПЛА "Ланцет";
В частности, было "приземлено" семь вражеских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня типов "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".
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