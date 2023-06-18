ВСУ "приземлили" вражеский беспилотник над Херсонской областью, - ОК "Юг"

Утром, 18 июня, украинские военные приземлили очередной БпЛА типа Zala над Херсонской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

Как отмечает командование, в течение ночи было уничтожено три БПЛА россиян: разведчик оперативно-тактического уровня над Николаевской областью;

2 Shahed-136 над Криворожьем; "Утром над Херсонской областью уничтожен очередной БпЛА типа Zala", - пишет пресс-служба. Работа ПВО за прошедшие сутки За прошедшие сутки наша ПВО уничтожила: два вражеских ударных вертолета Ка-52;

четыре ударных иранских БпЛА Shahed-136/131;

БПЛА "Ланцет"; В частности, было "приземлено" семь вражеских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня типов "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".