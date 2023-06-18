В ЕС осудили планы России провести "выборы" на оккупированных территориях

Европейский Союз осудил планы России провести в сентябре так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петер Стано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу дипломатической службы ЕС.

"На этой неделе Центральная избирательная комиссия России решила провести "выборы" в сентябре на территориях Украины, которые временно находятся под оккупацией России. Это еще одна попытка России в попытке придать легитимности ее противоправному военному контролю и преднамеренной аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также АР Крым и города Севастополь", - говорится в заявлении.

Отмечается, что соответствующий шаг России серьезно нарушает Хартию ООН, независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а все кто причастен к организации псевдовыборов - понесут последствия своих незаконных действий.

"Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке Украины. Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - добавил Стано.

Псевдовыборы России

В феврале Совет Федерации России заявил о намерении провести так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях. Как отметила британская разведка, таким образом Кремль хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части".

Уже в конце мая страна-террорист внесла изменения в закон, которые "позволяют" провести "выборы" в оккупации.

Между тем Центральная избирательная комиссия назначила проведение псевдовыборов на 10 сентября 2023 года.