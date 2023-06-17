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РФ обстреляла гражданское авто в Харьковской области: четыре человека погибли

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Харьковская область, Суббота 17 июня 2023 13:06
РФ обстреляла гражданское авто в Харьковской области: четыре человека погибли Фото: РФ обстреляла гражданский автомобиль в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия сегодня, 17 июня, обстреляла гражданский автомобиль в Харьковской области. В результате действий оккупантов погибли четыре мирных жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Трагедия произошла в селе Гурьев Казачок в Богодуховском районе.

По данным ОВА, противотанковая ракета попала в гражданский автомобиль, двигавшийся в направлении населенного пункта. В результате атаки погибли все находившиеся в машине люди.

"По предварительным данным, в автомобиле находились 4 человека, погибших на месте. Детали устанавливаются. Это очередной террор россиян против мирного населения", - отметил Синегубов.

Фото: РФ обстреляла гражданский автомобиль в Харьковской области (t.me/synegubov)

Ситуация в Харьковской области

Стоит отметить, что российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области, которые находятся вблизи линии фронта и границы РФ. Больше всего от обстрелов страдают Купянский и Чугуевский районы, а также сам Харьков.

Так, за минувшие сутки русские войска обстреляли Купянск и Двуречную. В результате атаки ранение получил 36-летний гражданский.

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