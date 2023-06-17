В оккупированном Мелитополе произошла перестрелка между военными РФ, ФСБ и "полицией"

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские военные начали перестрелку с сотрудниками ФСБ и местной "полицией".

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра в Telegram .

"Из-за того что огромное количество врагов заселились в наши дома, квартиры, позахватывали наши предприятия, то они сами между собой постоянно устраивают перестрелки", - заявил он.

По его словам, перестрелка между российскими военными и ФСБ произошла прошлой ночью.

"Так на примере прошлой ночью, в одном из микрорайонов Мелитополя подвыпившие вояки начали перестрелку. Они перестреливались даже не между собой, а с ФСБ-шниками и местной "полицией", которая приехала вроде бы их успокоить", - заявил Федоров.

Взрывы в Мелитополе Запорожской области

В населенных пунктах Запорожской области постоянно звучат взрывы. В частности, во временно оккупированном войсками РФ Мелитополе прогремели взрывы в ночь на 12 июня.

Из-за этого россияне усилили давление на гражданских в городе. Расположили блокпосты по улицам, устраивают обыски.

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