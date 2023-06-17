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Артиллеристы ВСУ на юге уничтожили переоборудованную лодку и наблюдательный пункт россиян

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Украина, Суббота 17 июня 2023 09:02
Артиллеристы ВСУ на юге уничтожили переоборудованную лодку и наблюдательный пункт россиян Фото: ВСУ уничтожили переоборудованную лодку и наблюдательный пункт РФ (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские артиллеристы на юге уничтожили переоборудованную лодку российских оккупантов. Также ВСУ ликвидировали наблюдательный пункт россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

Военные отмечается, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения продолжают вести контрбатарейную борьбу.

За сутки наши защитники на юге Украины ликвидировали 10 оккупантов, 2 ударных беспилотника врага, 3 крупнокалиберных пушки и 17 единиц авто-бронетехники. Также артиллеристы уничтожили переоборудованную лодку и наблюдательный пункт оккупантов.

Ситуация на юге Украины

Российские войска после того, как подорвали Каховскую ГЭС и затопили часть Херсонской и Николаевской областей, вернулись на подтопленные позиции. Из-за этого возросла интенсивность обстрелов мирного населения.

Так, вчера армия РФ 75 раз обстреляла Херсонскую область. Оккупанты ударили по жилым кварталам, а также зданиям учебных, административных заведений и торгового заведения.

В результате российских атак погибли два человека, еще 25 человек получили ранения.

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