Войска РФ в Луганской области ищут дезертиров из числа мобилизованных, - Генштаб

Враг на временно оккупированных территориях Луганской области объявил в розыск сбежавших мобилизованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"На временно захваченных территориях Луганской области российские дезертиры бегут с фронта. В лесных посадках, рядом с населенным пунктом Новороссошь, зафиксированы поисковые мероприятия группы российских дезертиров из числа мобилизованных. К розыску привлечены подразделения Росгвардии", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В армии РФ растет количество случаев дезертирства

В российской армии участились случаи неуставного поведения.. Так, ранее стало известно, что в Мариуполе и Новоазовске Донецкой области дезертировали 25 российских оккупантов из-за прекращения отпусков.

Также во временно оккупированной Араповке Луганской области дезертировали около 90 российских военнослужащих, они самовольно покинули боевые позиции.

Кроме того, 28 мая во временно оккупированном Соледаре Донецкой области сбежали семь мобилизованных, которые раньше были заключенными

А 25 мая сообщалось об аналогичном инциденте возле Сватового - тогда около 20 мобилизованных скрылись, захватив КамАЗ.