Дания готова передать F-16 Украине, но есть условие
Дания поддержит передачу истребителей Украине. Но это произойдет только при поддержке Соединенных Штатов, которые производят самолеты F16.
Об этом заявил и.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio 4.
"Я хотел бы сказать, что не могу себе представить, чтобы мы не поддержали это. Украине нужны самолеты. Больше, чем когда-либо, если они хотят выиграть свою борьбу. Это касается и датских истребителей F-16", - заявил он.
Несколько дней назад министр заявлял, что Дания не приняла решения о том, передавать ли датские истребители в дар, и это по-прежнему актуально.
Обучение украинских пилотов на F-16
Украина заявила о создании авиационной коалиции для передачи современных самолетов, в частности F-16. Известно, что к ней присоединились Британия, Дания, Нидерланды, Польша, Швеция, Бельгия и Франция.
После чего союзники Украины начали активно рассматривать вопрос обучения украинских пилотов на истребителях F-16 и других современных боевых самолетах. Это произошло после того, как соответствующую инициативу поддержал президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Известно, что обучение украинских пилотов на F-16 возглавят Дания и Нидерланды. Пока неизвестно, кто и сколько самолетов предоставит Украине.
Подготовка украинских пилотов может продлиться четыре месяца. К такой оценке, по неподтвержденным данным, пришел Пентагон.
По данным западных СМИ, Дания может начать обучение пилотов уже в августе.
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