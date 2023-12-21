Данилов о помощи Украине от США: надеемся на положительный результат в январе

Украина надеется на положительный результат принятия дополнительного финансирования помощи от Соединенных Штатов Америки в январе 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"То, что касается следующего процедурного вопроса в США. Есть понимание, что он обязательно произойдет. Я думаю, скорее всего, это произойдет в январе. Не надо делать трагедии. Не нужно никого успокаивать. Потому что успокаивать надо малых и больных "А со взрослыми надо по-взрослому разговаривать. И я более чем уверен, что все наши взрослые понимают о чем речь", - сказал Данилов.

По его мнению, в январе этот вопрос будет на повестке дня в США и Украина будет иметь положительный результат.

Отвечая на вопрос, какой у Украины план "Б" на случай, если это решение не будет принято, секретарь СНБО отметил, что "мы все равно будем воевать, уничтожать врага и приближать нашу победу".

"Мы привыкли к тому, что страна работает в экстремальных условиях. Жизнь не заканчивается, она продолжается. Нам свое делать, нам убивать врага каждый день, гнать его с нашей территории для того, чтобы поставить точку в этой истории", - добавил Данилов.

Он подчеркнул, что "мы очень много внимания уделяем тем или иным вещам".

"Мы считаем, если этого произойдет или не произойдет, это окончательная вещь. Нет. Мы были, есть и будем. Будем воевать, уничтожать врага и приближать нашу победу. Единственный вопрос, что нужно делать это совместно", - отметил секретарь СНБО.

Финансирование помощи для Украины от США

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно. После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

После долгих дискуссий и споров в Штатах был одобрен новый временный бюджет для правительства без помощи Украины и Израиля. Американский президент Байден подписал закон, который помог избежать "шатдауна".

Отметим также, что в США ведутся споры об усилении границы с Мексикой. Республиканцы потребовали принять иммиграционное законодательство, угрожая не поддержать финансирование для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что США не предадут наше государство, а финансирование помощи будет принято.

Добавим, что 20 декабря лидеры Сената США сделали заявление о помощи Украине и высказали мнение, что финансирование не смогут принять до конца 2023 года.

А в администрации президента США надеются, что Сенат одобрит пакет дополнительной финансовой помощи для Украины в январе 2024 года.