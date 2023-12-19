ua en ru
Вт, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский о финансовой помощи Украине: я уверен, что США нас не предадут

Вторник 19 декабря 2023 18:28
UA EN RU
Зеленский о финансовой помощи Украине: я уверен, что США нас не предадут Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский заявил, что уверен в Соединенных Штатах Америки и потому Украина получит полную поддержку и финансовую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

"Что касается финансовой помощи. Работаем очень сильно над этим. Я уверен, что США нам не предадут и то, о чем мы договорились в США, будет выполнено в полном объеме", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что уверен в том, что Украина получит финпомощь от США. Кроме того, в США знают, как повлияет поддержка боеспособности и обороны Украины.

"Мне кажется, я нашел понимание с Байденом и обеими палатами. Посмотрим", - подчеркнул он.

О чем еще говорил на пресс-конференции Владимир Зеленский, читайте в текстовой онлайн-трансляции РБК-Украина.

Проблемы с финансовой помощью США для Украины

В октябре этого года президент США Джо Байден пригласил в Конгресс более 106 млрд долларов на нужды национальной безопасности. Среди них и новое финансирование военной помощи для Украины более чем на 61 млрд долларов.

Однако 6 декабря Сенат США заблокировал начало дебатов по пакету военной помощи. Причиной этого стали требования республиканской партии внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы с Мексикой.

Республиканцы и демократы начали переговоры, чтобы прийти к компромиссу по предоставлению финансирования для военной помощи Украине. На этом фоне Сенат США решил продлить работу перед рождественскими каникулами.

Подробнее о том, почему в США не могут договориться о помощи Украине, – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
Слухами метро полнится. Как работает и что говорят о подземке Киева после ЧП
Слухами метро полнится. Как работает и что говорят о подземке Киева после ЧП
DAILY
Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году