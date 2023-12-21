Данілов про допомогу Україні від США: сподіваємося на позитивний результат у січні

Україна сподівається на позитивний результат щодо ухвалення додаткового фінансування допомоги від Сполучених Штатів Америки у січні 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Те, що стосується наступного процедурного питання в США. Є розуміння, що воно обов'язково відбудеться. Я думаю, скоріше за все, це станеться у січні. Не треба робити трагедії. Не треба нікого заспокоювати. Тому що заспокоювати треба малих та хворих. А з дорослими треба по-дорослому розмовляти. І я більш ніж впевнений, що всі наші дорослі розуміють про що мова", - сказав Данілов.

На його думку, в січні це питання буде на порядку денному в США й Україна матиме позитивний результат.

Відповідаючи на питання який в України план "Б" на випадок, якщо це рішення не буде ухвалене, секретар РНБО зазначив, що "ми все одно будемо воювати, знищувати ворога та наближати нашу перемогу".

"Ми звикли до того, що країна працює в екстремальних умовах. Життя не закінчується, воно триває. Нам своє робити, нам вбивати ворога кожен день, гнати його з нашої території для того, щоб поставити крапку в цій історії", - додав Данілов.

Він наголосив, що "ми дуже багато уваги приділяємо тим чи іншим речам".

"Ми вважаємо, якщо цього станеться чи не станеться, то це остаточна річ. Ні. Ми були, є і будемо. Будемо воювати, знищувати ворога та наближати нашу перемогу. Єдине питання, що треба робити це спільно", - зазначив секретар РНБО.

Фінансування допомоги для України від США

Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо. Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість із цих коштів (60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Після довгих дискусій та суперечок у Штатах було схвалено новий тимчасовий бюджет для уряду без допомоги України та Ізраїлю. Американський президент Байден підписав закон, який допоміг уникнути "шатдауну".

Зазначимо також, що у США точаться суперечки щодо посилення кордону з Мексикою. Республіканці вимагали ухвалити імміграційне законодавство, погрожуючи не підтримати фінансування для України.

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що США не нададуть нашій державі, а фінансування допомоги буде прийнято.

Додамо, що 20 грудня лідери Сенату США зробили заяву про допомогу Україні та висловили думку, що фінансування не зможуть прийняти до кінця 2023 року.

А в адміністрації президента США сподіваються, що Сенат схвалить пакет додаткової фінансової допомоги для України у січні 2024 року.