В Сенате США сделали заявление о помощи Украине: до конца 2023-го ее не примут

Лидеры Сената США сделали заявление о помощи Украине. Они полагают, что финансирование не смогут принять до конца 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сенаторов и Reuters.

Совместное заявление сделали лидеры демократического большинства и республиканского меньшинства в Сенате США Чак Шумер и Митч Макконнелл. По их словам, демократы и республиканцы "достигают обнадеживающего прогресса" по соглашению о безопасности границы.

Сенаторы отмечают, что будут искать способ решить вопросы границы и финансирования помощи Украине, Израилю и Тайваню.

"Сенат не оставит эти вызовы национальной безопасности без ответа. Пока переговорщики решают оставшиеся вопросы, мы надеемся, что их усилия позволят Сенату принять быстрые меры по дополнительному документу по национальной безопасности в начале нового года ", - говорится в совместном заявлении.

Шумер, которого цитирует Reuters, накануне заявил, что переговорщики и Белый дом продолжат работать над соглашением.

"Наши участники переговоров будут работать очень, очень усердно в течение периода декабрьских и январских каникул, и наша цель - достичь чего-то, как только мы вернемся", - сказал лидер демократов в Сенате.

Член Палаты представителей США от республиканцев Джон Тун также заявил, что соглашение не будет достигнуто раньше января.

Что этому предшествовало

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно. После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

После долгих споров в США был одобрен новый временный бюджет для правительства без помощи Украины и Израиля. Байден подписал закон, который помог избежать "шатдауна".

Также известно, что в США ведутся споры об усилении границы с Мексикой. Республиканцы потребовали принять иммиграционное законодательство, угрожая не поддержать финансирование для Украины.

Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что США не предадут Украину, а финансирование помощи будет принято.