COVID-19 наступает? В Минздраве объяснили риски и стоит ли бояться карантина

Количество людей, которые болеют COVID-19 в Украине, растет. Однако подобная ситуация наблюдалась и в прошлом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини".
"По COVID сейчас имеем рост", - признал чиновник.
В то же время он отметил, что эксперты не видят "ни эпидемического, ни пандемического потенциала в тех штаммах, которые сейчас циркулируют".
"Рост - такой, как был и в предыдущем году. Но это - предэпидсезонный", - поделился Ляшко.
Он объяснил: "Вопрос в том, что острые респираторные вирусные заболевания, в том числе коронавирус, сложные по течению". Особенно если заниматься самолечением или если человек находится в группе риска.
"Поэтому мы всегда говорим, что пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, люди с сахарным диабетом - это группа риска для острых респираторных вирусных инфекций", - подчеркнул министр.
Согласно информации Ляшко, "сегодня в стационаре места есть".
"Мы не видим перезагрузки инфекционных отделений. Поэтому процесс контролируемый", - сообщил он.
При этом министр здравоохранения напомнил, что "каждый должен позаботиться о своем здоровье в тот момент, когда это крайне необходимо".
"Не нужно лечиться самостоятельно или по рекомендациям соседа. Есть семейный врач. Это - первоисточник "входа", с которым вы должны проконсультироваться и определить тактику лечения. Или амбулаторно, или стационарно", - объяснил эксперт.
На вопрос, может ли ситуация в Украине с коронавирусом дойти до карантинных ограничений, Ляшко ответил: "Сейчас мы этого не видим".
"Но в любой эпидсезон мы к этому должны готовиться. Для этого и работает система эпиднадзора, которая смотрит на ситуации", - признал чиновник.
Он отметил также, что прошлый год Украина прошла "с определенными противоэпидемическими ограничениями для определенных организованных коллективов".
"Это, в первую очередь, школы и детские сады", - уточнил министр.
Напомним, ранее мы рассказывали, что сейчас одним из нескольких доминирующих "вариантов" коронавируса в мире является Stratus.
Согласно имеющимся данным, этот рекомбинантный субвариант штамма Omicron демонстрирует повышенную способность к распространению.
При этом в целом он не приводит к более тяжелому течению заболевания.
По состоянию на пятницу, 8 августа, медики подтвердили заболевание Stratus уже в семи областях Украины, а также в Киеве.
Согласно информации Департамента здравоохранения КГГА, в Киеве количество людей, оказавшихся в больницах с осложнениями от COVID-19, за месяц увеличилось более чем в четыре раза.
Между тем директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург объяснила, можно ли сказать, что в Киеве - "вспышка" болезни, и где специалисты советуют носить маски.
Несколько позже и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко поделился, что за последнюю неделю в Украине зафиксировали 3 540 случаев COVID-19 (что втрое больше, чем неделей ранее).
В то же время эти показатели - существенно ниже прошлогодних, когда еженедельно регистрировали до 15 тысяч больных.
Между тем в некоторых медицинских учреждениях Одессы в связи с распространением COVID-19 были введены карантинные ограничения.
Читайте также, что известно о другом высокозаразном "варианте" коронавируса - Nimbus, который активно распространяется по миру.