UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

COVID-19 наступає? У МОЗ пояснили ризики й чи варто боятися карантину

В Україні збільшується кількість хворих на коронавірус (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Кількість людей, які хворіють на COVID-19 в Україні, зростає. Проте подібна ситуація спостерігалась і минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини".

Чи загрожує українцям нова пандемія

"По COVID зараз маємо зростання", - визнав посадовець.

Водночас він зауважив, що експерти не бачать "ні епідемічного, ні пандемічного потенціалу в тих штамах, які зараз циркулюють".

"Зростання - таке, як було і попереднього року. Але це - передепідсезонне", - поділився Ляшко.

Він пояснив: "Питання в тому, що гострі респіраторні вірусні захворювання, в тому числі коронавірус, складні за перебігом". Особливо якщо займатися самолікуванням або якщо людина перебуває у групі ризику.

"Тому ми завжди кажемо, що люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями, люди з цукровим діабетом - це група ризику для гострих респіраторних вірусних інфекцій", - наголосив міністр.

Чи вистачає в лікарнях місць для хворих

Згідно з інформацією Ляшка, "сьогодні в стаціонарі місця є".

"Ми не бачимо перезавантаження інфекційних відділень. Тому процес контрольований", - повідомив він.

При цьому міністр охорони здоров'я нагадав, що "кожен повинен потурбуватися про своє здоров'я у той момент, коли це вкрай необхідно".

"Не потрібно лікуватися самостійно або за рекомендаціями сусіда. Є сімейний лікар. Це - першоджерело "входу", з яким ви повинні проконсультуватись і визначити тактику лікування. Чи амбулаторно, чи стаціонарно", - пояснив експерт.

Чи можуть в Україні запровадити карантин

На запитання, чи може ;ситуація в Україні з коронавірусом дійти до карантинних обмежень, Ляшко відповів: "Наразі ми цього не бачимо".

"Але в будь-який епідсезон ми до цього повинні готуватися. Для цього і працює система епіднагляду, яка дивиться на ситуації", - визнав посадовець.

Він зауважив також, що минулий рік Україна пройшла "з певними протиепідемічними обмеженнями для певних організованих колективів".

"Це, в першу чергу, школи та дитячі садочки", - уточнив міністр.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що нині одним із кількох домінуючих "варіантів" коронавірусу у світі є Stratus.

Згідно з наявними даними, цей рекомбінантний субваріант штаму Omicron демонструє підвищену здатність до поширення.

При цьому в цілому він не призводить до тяжчого перебігу захворювання.

Станом на п'ятницю, 8 серпня, медики підтвердили захворювання на Stratus вже у семи областях України, а також у Києві.

Згідно з інформацією Департаменту охорони здоров'я КМДА, у Києві кількість людей, які опинилися в лікарнях з ускладненнями від COVID-19, за місяць збільшилася у понад чотири рази.

Тим часом директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург пояснила, чи можна сказати, що у Києві - "спалах" хвороби, і де спеціалісти радять носити маски.

Дещо згодом в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Олексій Даниленко поділився, що за останній тиждень в Україні зафіксували 3 540 випадків COVID-19 (що втричі більше, ніж тижнем раніше).

Водночас ці показники - суттєво нижчі від минулорічних, коли щотижня реєстрували до 15 тисяч хворих.

Тим часом у деяких медичних закладах Одеси у зв'язку з поширенням COVID-19 було запроваджено карантинні обмеження.

Читайте також, що відомо про інший високозаразний "варіант" коронавірусу - Nimbus, який активно шириться світом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор ЛяшкоМінстерство охорони здоров'я УкраїниКарантинКоронавірусПандемія коронавірусуМедична допомогаХвороби