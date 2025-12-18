Слухи о новых санкциях США против России и удар по Запорожью: новости за 17 декабря

США якобы рассматривают новые санкции против России. Тем временем российские оккупанты ударили по Запорожью.

Более детально о том, что произошло в среду, 17 декабря, - в материале РБК-Украина .

США готовят новые санкции против энергетического сектора России, - Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа готовит новые санкции против российского энергетического сектора, пишет Bloomberg.

По данным источников агентства, таким образом Белый дом пытается усилить давление на российского диктатора Владимира Путина, если тот откажется принимать разработанный США мирный план.

Войска РФ атаковали Запорожье: есть попадание в многоэтажку

Российские войска 17 декабря атаковали Запорожье. В результате обстрела существенно повреждена многоэтажка.

Враг также атаковал один из объектов инфраструктуры областного центра.

ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города, - Сырский

Украинские войска отбросили российских оккупантов от Купянска и взяли под контроль почти 90% территории города, отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он проинформировал союзников на заседании "Рамштайн" о текущей ситуации на фронте, которая остается сложной.

Переговоры по Украине продвинулись дальше, чем когда-либо, - глава Минобороны Британии

В переговорах по завершению войны России против Украины наблюдается прогресс. Они продвинулись дальше, чем когда-либо с момента начала конфликта, сказал министр обороны Британии Джон Хили.

По его словам, Британия продолжает направлять средства на подготовку своих войск и вооруженных сил, чтобы "быть готовыми к развертыванию, когда наступит мир, с войсками на земле и самолетами в воздухе".

Зеленский резко отреагировал на "историю безумия" от Путина и обратился к США

Российский диктатор Владимир Путин подтвердил, что он хочет сделать следующий год годом войны. США стоит обратить на это внимание и ответить диктатору, отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Он призвал партнеров к конкретным решениям по безопасности, финансовым решениям, в том числе по российским активам, политическим решениям.