Зеленский резко отреагировал на "историю безумия" от Путина и обратился к США

Российский диктатор Владимир Путин сегодня подтвердил, что он хочет сделать следующий год годом войны. США стоит обратить на это внимание и ответить диктатору.

"Сегодня мы услышали из Москвы очередные сигналы, что в следующем году они готовят годом войны. И это сигналы не только для нас. Важно, чтобы партнеры это видели. И важно, чтобы они не только видели, но и реагировали, в частности, партнеры в Соединенных Штатах Америки, которые часто говорят, что Россия якобы хочет закончить войну", - сказал президент.

Он обратил внимание, что такой настрой России необходимо видеть и реагировать на него. Поскольку в таком случае россияне будут подрывать дипломатию, стараясь разными дипломатическими формулировками, давлением по тому или иному пункту в документах "прикрывать свое желание уничтожить Украину и украинцев".

"А дальше - другие страны в Европе, которые кто-то там в России может когда-нибудь назвать своими якобы "историческими землями". Нужна реальная защита от этой российской истории безумия, и сейчас мы продолжим работу со всеми партнерами, чтобы такая защита действительно была", - отметил президент.

Зеленский призвал партнеров к конкретным решениям по безопасности, финансовым решениям, в том числе по российским активам, политическим решениям.

"И нужна смелость всех наших партнеров видеть правду, признавать правду и поступать соответственно. Я хочу поблагодарить каждого, кто именно так поддерживает Украину и работу по достижению безопасности", - добавил он.