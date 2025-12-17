ua en ru
Зеленский резко отреагировал на "историю безумия" от Путина и обратился к США

Киев, Среда 17 декабря 2025 19:15
UA EN RU
Зеленский резко отреагировал на "историю безумия" от Путина и обратился к США Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин сегодня подтвердил, что он хочет сделать следующий год годом войны. США стоит обратить на это внимание и ответить диктатору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня мы услышали из Москвы очередные сигналы, что в следующем году они готовят годом войны. И это сигналы не только для нас. Важно, чтобы партнеры это видели. И важно, чтобы они не только видели, но и реагировали, в частности, партнеры в Соединенных Штатах Америки, которые часто говорят, что Россия якобы хочет закончить войну", - сказал президент.

Он обратил внимание, что такой настрой России необходимо видеть и реагировать на него. Поскольку в таком случае россияне будут подрывать дипломатию, стараясь разными дипломатическими формулировками, давлением по тому или иному пункту в документах "прикрывать свое желание уничтожить Украину и украинцев".

"А дальше - другие страны в Европе, которые кто-то там в России может когда-нибудь назвать своими якобы "историческими землями". Нужна реальная защита от этой российской истории безумия, и сейчас мы продолжим работу со всеми партнерами, чтобы такая защита действительно была", - отметил президент.

Зеленский призвал партнеров к конкретным решениям по безопасности, финансовым решениям, в том числе по российским активам, политическим решениям.

"И нужна смелость всех наших партнеров видеть правду, признавать правду и поступать соответственно. Я хочу поблагодарить каждого, кто именно так поддерживает Украину и работу по достижению безопасности", - добавил он.

Что сказал Путин

Напомним, сегодня, 17 декабря, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия "достигнет целей" своего вторжения.

Он добавил, что если "первопричины конфликта" не устранят с помощью дипломатии, то Россия "добьется освобождения своих исторических земель военным путем".

Также глава Кремля заявил о том, что к концу года Россия якобы планирует до конца года поставить баллистическую ракету средней дальности "Орешник".

