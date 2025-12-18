Чутки про нові санкції США проти Росії та удар по Запоріжжю: новини за 17 грудня

США нібито розглядають нові санкції проти Росії. Тим часом російські окупанти вдарили по Запоріжжю.

Більш детально про те, що сталося в середу, 17 грудня, - в матеріалі РБК-Україна .

США готують нові санкції проти енергетичного сектора Росії, - Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа готує нові санкції проти російського енергетичного сектора, пише Bloomberg.

За даними джерел агентства, таким чином Білий дім намагається посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, якщо той відмовиться приймати розроблений США мирний план.

Війська РФ атакували Запоріжжя: є влучання в багатоповерхівку

Російські війська 17 грудня атакували Запоріжжя. Унаслідок обстрілу суттєво пошкоджено багатоповерхівку.

Ворог також атакував один з об'єктів інфраструктури обласного центру.

ЗСУ відкинули окупантів від Куп'янська і контролюють майже 90% міста, - Сирський

Українські війська відкинули російських окупантів від Куп'янська і взяли під контроль майже 90% території міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він поінформував союзників на засіданні "Рамштайн" про поточну ситуацію на фронті, яка залишається складною.

Переговори щодо України просунулися далі, ніж будь-коли, - глава Міноборони Британії

У переговорах щодо завершення війни Росії проти України спостерігається прогрес. Вони просунулися далі, ніж будь-коли з моменту початку конфлікту, сказав міністр оборони Британії Джон Гілі.

За його словами, Британія продовжує спрямовувати кошти на підготовку своїх військ і збройних сил, щоб "бути готовими до розгортання, коли настане мир, із військами на землі та літаками в повітрі".

Зеленський різко відреагував на "історію божевілля" від Путіна і звернувся до США

Російський диктатор Володимир Путін підтвердив, що він хоче зробити наступний рік роком війни. США варто звернути на це увагу і відповісти диктатору, зазначив президент України Володимир Зеленський.

Він закликав партнерів до конкретних безпекових рішень, фінансових рішень, зокрема щодо російських активів, політичних рішень.