ua en ru
Ср, 17 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Войска РФ атаковали Запорожье: есть попадание в многоэтажку (видео)

Среда 17 декабря 2025 12:12
UA EN RU
Войска РФ атаковали Запорожье: есть попадание в многоэтажку (видео) Фото: войска РФ атаковали Запорожье (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня днем, 17 декабря, атаковали Запорожье. В результате обстрела существенно повреждена многоэтажка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Враг атакует Запорожье. Есть попадание в жилой дом. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", - отметил Федоров.

По его словам, враг также атаковал один из объектов инфраструктуры областного центра, последствия российского удара уточняются.

Обновлено 12:22

Впоследствии Федоров сообщил, что враг нанес три удара по Запорожью и Запорожскому району.

"В областном центре попал по двум жилым домам. Предварительно, под завалами могут быть люди", - отметил глава ОГА.

Также, по его словам, в Кушугумской громаде получила ранения женщина. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Удары РФ по Запорожью

Россияне регулярно атакуют Запорожье и окрестности ударными дронами, КАБами и ракетами различных типов.

Так, вчера утром, 16 декабря, оккупанты ударили дроном по многоэтажке в Запорожье. В результате атаки горели несколько квартир и пострадали люди.

По данным ГСЧС, на месте происшествия произошло возгорание четырех квартир на 5 и 6 этажах на площади 120 кв.м. Чрезвычайники спасли с верхних этажей 5 жителей дома, двое из которых с помощью автолестницы.

Травмированы 4 человека: 58-летний мужчина - в тяжелом состоянии, 28-летний мужчина - средней тяжести, женщины в возрасте 76 и 69 лет получили помощь на месте.

Также в воскресенье, 14 декабря, российские войска нанесли несколько ударов авиабомбами по областному центру. В результате атаки пострадал магазин АТБ, были раненые, а в еще одном районе горели автомобили.

Также мы писали, что оккупанты нанесли удар по городу и области 7 декабря. В результате обстрелов КАБами были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Вторжение России в Украину
Новости
ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города, - Сырский
ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города, - Сырский
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море