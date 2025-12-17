США готовят новые санкции против энергетического сектора России, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным источников агентства, таким образом Белый дом пытается усилить давление на российского диктатора Владимира Путина, если тот откажется принимать разработанный США мирный план.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, новые санкции могут быть введены уже на следующей неделе. Они затронут "теневой флот", и даже торговые компании, которые Россия использует, чтобы возить сырье покупателям.

По словам собеседников агентства, разработанный Трампом мирный план по-прежнему не согласован по ключевым вопросам. Остаются разногласия по Донбассу, а также по будущему Запорожской АЭС и замороженным российским активам в Европе. В мирный план также включено размещение в Украине европейских военных, что Россия прежде всего категорически отвергала.

Окончательное решение о новых санкциях для давления на Путина пока не принято и зависит от Дональда Трампа, сказали источники Bloomberg.