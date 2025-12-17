ua en ru
Переговоры по Украине продвинулись дальше, чем когда-либо, - глава Минобороны Британии

Лондон, Среда 17 декабря 2025 17:18
Переговоры по Украине продвинулись дальше, чем когда-либо, - глава Минобороны Британии Фото: Джон Хили, министр обороны Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В переговорах по завершению войны России против Украины наблюдается прогресс. Они продвинулись дальше, чем когда-либо с момента начала конфликта.

Об этом заявил министр обороны Британии Джон Хили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в соцсети X.

Хили отметил, что в течение 2025 года партнеры Украины собрали в рамках формата "Рамштайн" обязательства по помощи украинским защитникам на сумму 50 млрд фунтов (около 66,5 млрд долларов).

По словам министра, сейчас проходит важнейший этап войны России против Украины. Усилия США по достижению мира "продвигаются вперед".

"В Берлине появились признаки прогресса в мирных переговорах, которые продвинулись дальше, чем когда-либо за время этой войны", - сказал чиновник.

Также он обратил внимание, что Британия продолжает направлять средства на подготовку своих войск и вооруженных сил, чтобы "быть готовыми к развертыванию, когда наступит мир, с войсками на земле и самолетами в воздухе".

При этом, по словам Хили, пока что Запад должен активизироваться и предоставить Украине еще больше помощи, чтобы надавить на российского диктатора Владимира Путина для заключения сделки и защиты мирных украинцев от атак РФ в зимний период.

Прогресс в Берлине

Напомним, в Берлине на днях прошли переговоры украинских чиновников с американскими. В частности, в диалоге участвовал президент Украины Владимир Зеленский, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

После переговоров неназванный американский чиновник рассказал западным СМИ, что Украина и США согласовали "90%" всех вопросов.

Также он утверждал, что президент США Дональд Трамп остался доволен результатами таких переговоров.

Ожидается, что на выходных состоятся новые переговоры украинских и американских чиновников.

