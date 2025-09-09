Чудо праведных Богоотцов: кем были земные дедушка и бабушка Иисуса Христа

Сегодня, 9 сентября, Православная Церковь Украины чтит память праведных Богоотцов Иоакима и Анны. Речь идет о земных дедушке и бабушке Спасителя.

Кем были земные дедушка и бабушка Спасителя

Верующим напомнили, что память Иоакима и Анны чтят на следующий день после Рождества Пресвятой Богородицы, ведь это были ее праведные родители, которых Церковь величает Богоотцами.

"Ведь от них по плоти происходит Сам Господь Иисус Христос, Сын Божий", - объяснили в ПЦУ.

Сообщается, что праведный Иоаким происходил "из колена Иуды" - из дома царя Давида. Он жил в городе Назарете и был женат на Анне "из колена Левия" - дочери священника.

"Праведная Анна имела еще двух сестер, одна из которых родила Елисавету, будущую мать Иоанна Предтечи", - добавили в ПЦУ.

Отмечается, что "супруги Иоаким и Анна, происходя из знатного рода, были праведными перед Господом: имея богатство земное, они не были лишены и богатства духовного".

Несмотря на это святые супруги:

долгое время были бесплодны;

достигли старости, не получив наследников рода.

Что известно о чуде рождения Девы Марии

"Они (Иоаким и Анна, - Ред.) тосковали и плакали из-за этого, а от других испытывали позор и унижения, потому что неразумные люди думали, что отсутствие детей является признаком гнева Божьего на них за какие-то тайные грехи", - рассказали в ПЦУ.

Однажды (в большой праздник) Иоаким пришел в Иерусалимский храм, чтобы принести дары Господу, однако первосвященник упрекнул его за бесплодие, а затем - и "за отсутствие Божьего благословения", и не принял его жертвы.

"Расстроенный Иоаким после этого отправился в пустыню и там долго оплакивал свой позор перед людьми", - отметили в ПЦУ.

Тогда же и Анна якобы вышла в сад и увидела на дереве птичье гнездо, в котором лежали птенцы.

"Расстроилась Анна и сказала: "Все в природе рождает, все пользуется благословением Божьим - птицы небесные, звери и даже сама земля приносит разные плоды, одна я лишена этого счастья", - поделились в ПЦУ.

Отмечается, что именно тогда голос ангела Господня ей ответил: "Анна! Услышана молитва твоя, ты родишь Преблагословенную дочь Марию, от Которой пойдет спасение всему миру".

"Исполнившись неописуемой радости, Анна пошла в Иерусалимский храм, чтобы воздать хвалу Богу. В тот же миг обрадовал ангел и праведного Иоакима, повелев ему идти в Иерусалим, где в знамение правдивости божественного откровения, он у золотых ворот храма встретит свою жену", - рассказали в ПЦУ.

Когда обрадованные супруги встретились у храма, то горячо поблагодарили Господа и вернулись домой.

"И зачала Анна, как свидетельствует Предание, в девятый день декабря месяца, а родила Дочь восьмого сентября", - объяснили в ПЦУ.

Почему сегодня ПЦУ отмечает День молитвы за семью

Согласно информации ПЦУ, в образе святых Иоакима и Анны Церковь видит настоящий пример для каждой христианской семьи:

верности;

любви;

надежды на Бога;

родительской заботы.

Именно поэтому в день их памяти - 9 сентября по новоюлианскому календарю - Православная Церковь Украины отмечает День молитвы за семью.

"После Божественной литургии в наших храмах по этому случаю совершается Молебен о семье. Господи, благослови украинские семьи! Спаси и сохрани детей и их родителей! Даруй мир и супружеское счастье каждой семье", - подытожили в ПЦУ.

