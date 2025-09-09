Чудо праведних Богоотців: ким були земні дідусь і бабуся Ісуса Христа

Сьогодні, 9 вересня, Православна Церква України вшановує пам'ять праведних Богоотців Іоакима та Анни. Йдеться про земних дідуся й бабусю Спасителя.

Ким були земні дідусь і бабуся Спасителя

Вірянам нагадали, що пам'ять Іоакима та Анни вшановують наступного дня після Різдва Пресвятої Богородиці, адже це були її праведні батьки, яких Церква величає Богоотцями.

"Адже від них за плоттю походить Сам Господь Ісус Христос, Син Божий", - пояснили у ПЦУ.

Повідомляється, що праведний Іоаким походив "з коліна Іуди" - з дому царя Давида. Він жив у місті Назареті й був одружений з Анною "з коліна Левія" - дочкою священника.

"Праведна Анна мала ще двох сестер, одна з яких народила Єлисавету, майбутню матір Іоана Предтечі", - додали у ПЦУ.

Зазначається, що "подружжя Іоакима і Анни, походячи зі знатного роду, було праведним перед Господом: маючи багатство земне, вони не були позбавлені і багатства духовного".

Попри це святе подружжя:

впродовж довгого часу було безплідним;

досягло старості, не отримавши спадкоємців роду.

9 вересня ПЦУ вшановує пам'ять праведних Богоотців Іоакима й Анни (ілюстрація: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Що відомо про чудо народження Діви Марії

"Вони (Іоаким та Анна, - Ред.) тужили і плакали через це, а від інших зазнавали ганьби і принижень, бо нерозумні люди думали, що відсутність дітей є ознакою гніву Божого на них за якість таємні гріхи", - розповіли у ПЦУ.

Одного разу (у велике свято) Іоаким прийшов до Єрусалимського храму, щоб принести дари Господу, проте первосвященник докорив йому за безпліддя, а відтак - і "за відсутність Божого благословення", і не прийняв його жертви.

"Засмучений Іоаким після цього подався в пустелю і там довго оплакував свою ганьбу перед людьми", - зауважили у ПЦУ.

Тоді ж і Анна буцімто вийшла в сад і побачила на дереві пташине гніздо, в якому лежали пташенята.

"Засмутилась Анна і сказала: "Все в природі народжує, все користується благословенням Божим - птахи небесні, звірі й навіть сама земля приносить різні плоди, одна я позбавлена цього щастя", - поділились у ПЦУ.

Наголошується, що саме тоді голос ангела Господнього їй відповів: "Анно! Почута молитва твоя, ти народиш Преблагословенну дочку Марію, від Якої піде спасіння всьому світу".

"Сповнившись невимовною радістю, Анна пішла в Єрусалимський храм, щоби віддати хвалу Богові. Тієї ж миті обрадував ангел і праведного Іоакима, повелівши йому іти в Єрусалим, де в знамення правдивості божественного одкровення, він біля золотих воріт храму зустріне свою дружину", - розповіли у ПЦУ.

Коли обрадуване подружжя зустрілось біля храму, то гаряче подякувало Господу та повернулось додому.

"І зачала Анна, як свідчить Передання, в дев'ятий день грудня місяця, а народила Дочку восьмого вересня", - пояснили у ПЦУ.

8 вересня віряни відзначали Різдво Пресвятої Богородиці (ілюстрація: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Чому сьогодні ПЦУ відзначає День молитви за сім'ю

Згідно з інформацією ПЦУ, в образі святих Іоакима та Анни Церква бачить справжній приклад для кожної християнської родини:

вірності;

любові;

надії на Бога;

батьківської турботи.

Саме тому в день їхньої пам'яті - 9 вересня за новоюліанським календарем - Православна Церква України відзначає День молитви за сім'ю.

"Після Божественної літургії в наших храмах з цієї нагоди звершується Молебень за сім'ю. Господи, благослови українські сім'ї! Спаси й збережи дітей та їхніх батьків! Даруй мир і подружнє щастя кожній родині", - підсумували у ПЦУ.

