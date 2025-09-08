Рождество Пресвятой Богородицы: какое чудо произошло с рождением Марии в Назарете

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Православной Церкви Украины в Facebook.

Что известно о рождении Пречистой Девы Марии

Согласно информации ПЦУ, и точный год, и тем более точная дата рождения Пречистой Девы Марии остается для нас ныне тайной.

Уточняется в то же время, что произошло это примерно за два десятилетия до начала эры от Рождества Христова.

"Подробности о Рождестве Богородицы и Ее родителях мы узнаем из Предания: по воле Божьей Дева Мария родилась в Галилейском городе Назарете от праведных и добропорядочных родителей Иоакима и Анны", - напомнили верующим.

При этом ее рождение "стало чудесным благословением для старых бесплодных родителей, которые в преклонном возрасте зачали Дочь, пообещав посвятить Ее служению Богу".

Почему родители Богородицы назвали дочь именно Мария

Новорожденную дочь родители назвали именем Мария (Мариам), что с древнего еврейского языка означает:

владычица;

возвышенная;

величественная.

"По Преданию, именно это имя назвал ангел Господень, который возвестил праведной Анне, что ее молитвы услышаны и что она вскоре родит "Дочь Преблагословенную, через Нее получат благословение все племена земные и будет даровано всему миру спасение", - объяснили в ПЦУ.

8 сентября ПЦУ отмечает Рождество Пресвятой Богородицы (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Из какого рода происходила Пресвятая Дева Мария

Верующим напомнили, что рождение Пресвятой Девы Марии было необычным, но именно этим особенно подчеркнута воля Божья и Божественное благоволение.

"Ее отец, Иоаким, происходил из царского рода Давидова. А мать, Анна, - из рода первосвященника Аарона", - сообщили в ПЦУ.

Следовательно, Пречистая Дева Мария была:

по отцу - из рода царского;

по матери - из рода священнического.

Чего стоит просить у Богородицы в молитвах

"Дева Мария - благословенная и прославленная у Бога и людей. Она - величайшая из всех земных женщин", - подчеркнули в ПЦУ.

Уточняется, что она:

не только Матерь Господа нашего Иисуса Христа;

но и Небесная Матерь, Защитница для всех нас, верующих.

"Просим у Нее терпения и укрепления наших духовных сил, прославляем Ее: "Величаем Тебя, Пресвятая Дева, и чтим святых Твоих родителей, и всеславное славим Рождество Твое", - подытожили в ПЦУ.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)