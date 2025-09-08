ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Рождество Пресвятой Богородицы: какое чудо произошло с рождением Марии в Назарете

Понедельник 08 сентября 2025 11:28
UA EN RU
Рождество Пресвятой Богородицы: какое чудо произошло с рождением Марии в Назарете Рождение Пресвятой Богородицы Марии - величественное чудо, произошедшее в Назарете (фото: sobor.in.ua)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 8 сентября, верующие отмечают важный двунадесятый непереходящий праздник - Рождество Пресвятой Богородицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Православной Церкви Украины в Facebook.

Что известно о рождении Пречистой Девы Марии

Согласно информации ПЦУ, и точный год, и тем более точная дата рождения Пречистой Девы Марии остается для нас ныне тайной.

Уточняется в то же время, что произошло это примерно за два десятилетия до начала эры от Рождества Христова.

"Подробности о Рождестве Богородицы и Ее родителях мы узнаем из Предания: по воле Божьей Дева Мария родилась в Галилейском городе Назарете от праведных и добропорядочных родителей Иоакима и Анны", - напомнили верующим.

При этом ее рождение "стало чудесным благословением для старых бесплодных родителей, которые в преклонном возрасте зачали Дочь, пообещав посвятить Ее служению Богу".

Почему родители Богородицы назвали дочь именно Мария

Новорожденную дочь родители назвали именем Мария (Мариам), что с древнего еврейского языка означает:

  • владычица;
  • возвышенная;
  • величественная.

"По Преданию, именно это имя назвал ангел Господень, который возвестил праведной Анне, что ее молитвы услышаны и что она вскоре родит "Дочь Преблагословенную, через Нее получат благословение все племена земные и будет даровано всему миру спасение", - объяснили в ПЦУ.

Рождество Пресвятой Богородицы: какое чудо произошло с рождением Марии в Назарете8 сентября ПЦУ отмечает Рождество Пресвятой Богородицы (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Из какого рода происходила Пресвятая Дева Мария

Верующим напомнили, что рождение Пресвятой Девы Марии было необычным, но именно этим особенно подчеркнута воля Божья и Божественное благоволение.

"Ее отец, Иоаким, происходил из царского рода Давидова. А мать, Анна, - из рода первосвященника Аарона", - сообщили в ПЦУ.

Следовательно, Пречистая Дева Мария была:

  • по отцу - из рода царского;
  • по матери - из рода священнического.

Чего стоит просить у Богородицы в молитвах

"Дева Мария - благословенная и прославленная у Бога и людей. Она - величайшая из всех земных женщин", - подчеркнули в ПЦУ.

Уточняется, что она:

  • не только Матерь Господа нашего Иисуса Христа;
  • но и Небесная Матерь, Защитница для всех нас, верующих.

"Просим у Нее терпения и укрепления наших духовных сил, прославляем Ее: "Величаем Тебя, Пресвятая Дева, и чтим святых Твоих родителей, и всеславное славим Рождество Твое", - подытожили в ПЦУ.

Рождество Пресвятой Богородицы: какое чудо произошло с рождением Марии в НазаретеПубликация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Напомним, ранее в Православной Церкви Украины рассказали о важнейших праздниках и памятных днях сентября.

Кроме того, в ПЦУ развенчали распространенный миф о человеческой судьбе, напомнили, кто такие бесы (и как с ними бороться), и объяснили, стоит ли бояться проклятий.

Читайте также о самых важных днях и церковных праздниках осенью по новому календарю (полный список).

Читайте РБК-Украина в Google News
ПЦУ Різдво Богородиці Святая Мария Церковный календарь Праздники Традиции Верование
Новости
ВСУ полностью освободили село Заречное: в Генштабе заявили об успехе на Донбассе
ВСУ полностью освободили село Заречное: в Генштабе заявили об успехе на Донбассе
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России