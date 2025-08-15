ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Пограничники задержали нарушителей на необычном транспорте (фото)

Пятница 15 августа 2025 10:56
UA EN RU
Пограничники задержали нарушителей на необычном транспорте (фото) Фото: в ГПСУ разоблачили нарушителей на необычном транспорте (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Двое мужчин вблизи Ужгорода пытались нелегально пересечь границу на электросамокатах, их задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

"Вблизи Ужгорода пограничники остановили двух нарушителей, которые направлялись в сторону границы на самокатах. До цели им оставалось 300 метров", - отметили в ГПСУ.

Пограничники также сообщили, беглецы планировали обойти пункты пропуска, чтобы попасть в одну из стран Евросоюза для проживания, работы и избежания уголовной ответственности. Маршрут продумали заранее и, пользуясь знанием местности, отправились в путь.

Отмечается, что после установления всех обстоятельств дела нелегальные путешественники будут привлечены к административной ответственности.

Пограничники задержали нарушителей на необычном транспорте (фото)

Попытки нелегально выехать из Украины

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила депутата Волынского областного совета, который организовал схему незаконной переправки мужчин за границу. С начала 2022 года через эту схему незаконно вывезли более 100 человек.

Также писали, что во Львовской области пограничники в третий раз задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу.

Кроме того, на Закарпатье был задержан правоохранитель, который за 4 тысячи долларов организовал незаконный выезд уклониста в Словакию.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУ Граница с Украиной Пограничники
Новости
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия