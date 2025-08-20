ua en ru
На човні через Дунай: прикордонники викрили спробу незаконного перетину кордону

Середа 20 серпня 2025 11:06
На човні через Дунай: прикордонники викрили спробу незаконного перетину кордону Фото: прикордонники викрили спробу незаконного перетину кордону ()
Автор: Константин Широкун

Прикордонники в Одеській області викрили жителя прикордоння, який організував канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДПСУ України.

Повідомляється, що затриманий за 6000 доларів і 900 євро намагався підкупити прикордонника Ізмаїльського загону, щоб переправити через Дунай себе, 19-річного сина й ще п’ятьох чоловіків.

На човні через Дунай: прикордонники викрили спробу незаконного перетину кордону

Для цього затриманий підготував гумовий човен із мотором. Прикордонник повідомив про пропозицію, і під час спецоперації організатора та його спільників затримали. Проти чоловіка відкрито кримінальне провадження, на інших склали адміністративні протоколи.

На човні через Дунай: прикордонники викрили спробу незаконного перетину кордону

Спроби нелегально виїхати з України

Нагадаємо, що двоє чоловіків поблизу Ужгорода намагались нелегально перетнути кордон на електросамокатах, їх затримали.

Також раніше повідомлялось, що СБУ викрила депутата Волинської обласної ради, який організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Від початку 2022 року через цю схему незаконно вивезли понад 100 осіб.

Раніше ми писали, що у Львівській області прикордонники втретє затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон.

Окрім того, на Закарпатті було затримано правоохоронця, який за 4 тисячі доларів організував незаконний виїзд ухилянта до Словаччини.

