Правоохранитель организовал побег уклониста в Словакию: что ему грозит
На Закарпатье будут судить правоохранителя, который за 4000 долларов организовал незаконный выезд уклониста в Словакию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Спецпрокуратуру Западного региона.
Прокуроры Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона направили в суд обвинительное заключение в отношении инспектора одного из подразделений правоохранительного органа специального назначения.
Он обвиняется в организации незаконного пересечения лиц через государственную границу с использованием служебного положения и в получении неправомерной выгоды.
Расследованием установлено, что правоохранитель предложил местному жителю за 4 тысячи долларов нелегально пересечь границу со Словакией в обход официальных пунктов пропуска.
Он предоставил клиенту подробный маршрут для избежания пограничных нарядов и камер фиксации, а также посоветовал приобрести новые мобильные телефоны с SIM-картами и инструменты для преодоления заграждений.
После получения всей суммы неправомерной выгоды обвиняемого задержали. За совершенное ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Другие схемы по уклонению от мобилизации
Стоит отметить, что не так давно Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему уклонения от мобилизации.
Мужчины сразу из нескольких регионов Украины оформляли фиктивные документы об уходе за родственниками с инвалидностью. Схема действовала в большинстве регионов Украины, правоохранительные органы провели десятки обысков у причастных.
Также Служба безопасности Украины при участии Национальной полиции задержала дельцов, которые помогали украинцам избегать мобилизации в Вооруженные силы. Злоумышленники даже "клонировали" для этого приложения "Резерв+" и "Дія".
А сегодня, 26 июня стало известно, что СБУ и Национальная полиция ликвидировали 8 новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины.
Сообщается, что фигуранты дел продавали желающим "услуги" по избежанию призыва на основании поддельных документов, или бегства за границу вне пунктов пропуска.
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