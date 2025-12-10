Почему в Киеве исчезает свет? Эксперт объяснил причину аварийных отключений

"Это произошло из-за ограниченных возможностей передачи энергии в столичный регион", - отметил он.

Ограничения произошли из-за повреждения двух объектов на высоковольтных линиях, уточнил эксперт.

Напомним, вчера в Киеве и по регионам начали вводить аварийные отключения света. Впоследствии в СМИ распространилась информация, что якобы 70% столицы находится без энергоснабжения.

Однако в Минэнерго уточнили, что причиной остаются масштабные последствия, нанесенные украинской энергетической инфраструктуре российскими ракетно-дронными атаками.

"Несмотря на все, в Киеве ситуация остается одной из самых сложных - сейчас без электроснабжения одновременно остаются до 50% потребителей столицы. Действуют графики почасовых отключений", - сказано в сообщении.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 6 декабря РФ осуществила масштабную комбинированную атаку на украинскую энергосистему, после которой отключения света усилились. Под ударом были объекты в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Кроме того, россияне целенаправленно атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, что привело к серьезным повреждениям оборудования. Из-за интенсивных ударов атомные электростанции были вынуждены временно уменьшить производство электроэнергии.

В ночь на 7 декабря Россия нанесла новый удар по энергетической инфраструктуре в Кременчугском районе Полтавщины, использовав ракеты и ударные дроны. В результате частично исчезли тепло- и водоснабжение в отдельных населенных пунктах.