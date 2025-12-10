Чому у Києві зникає світло? Експерт пояснив причину аварійних відключень

"Це відбулось через обмежені можливості передачі енергії до столичного регіону", - зазначив він.

Обмеження відбулись через пошкодження двох об'єктів на високовольтних лініях, уточнив експерт.

Нагадаємо, вчора у Києві та по регіонах почали вводити аварійні відключення світла. Згодом у ЗМІ поширилась інформація, що нібито 70% столиці перебуває без енергопостачання.

Однак у Міненерго уточнили, що причиною залишаються масштабні наслідки, завдані українській енергетичній інфраструктурі російськими ракетно-дроновими атаками.

"Попри все, у Києві ситуація залишається однією з найскладніших – наразі без електропостачання одночасно залишаються до 50% споживачів столиці. Діють графіки погодинних відключень", - сказано у повідомленні.

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 6 грудня РФ здійснила масштабну комбіновану атаку на українську енергосистему, після якої відключення світла посилились. Під ударом були об’єкти у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Крім того, росіяни цілеспрямовано атакували теплоелектростанції ДТЕК, що призвело до серйозних ушкоджень обладнання. Через інтенсивні удари атомні електростанції були змушені тимчасово зменшити виробництво електроенергії.

У ніч на 7 грудня Росія завдала нового удару по енергетичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі Полтавщини, використавши ракети та ударні дрони. В результаті частково зникли тепло- та водопостачання в окремих населених пунктах.