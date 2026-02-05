Почему США отказываются от ядерных ограничений: мнения экспертов
Соединенные Штаты Америки хотят значительно увеличить свой ядерный арсенал, ведь их ключевой соперник, Китай, развивает собственный. Поэтому США не хотят присоединяться к любому договору об ограничении вооружений.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ".
Ключевым соперником США в мире остается Китай. По оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира, ядерный арсенал Китая сейчас составляет около нескольких сотен боеголовок, однако в ближайшие годы он может вырасти в разы.
Параллельно Пекин активно строит новые ракетные шахты и развивает морскую составляющую ядерных сил.
В сочетании с российскими - это серьезные ядерные силы, представляющие реальную угрозу для США.
Поэтому, по словам руководительницы Одесского центра стратегических исследований и ядерного нераспространения Полины Синовец, перед Вашингтоном сейчас стоит задача - сдерживать сразу Москву и Пекин.
"Фактически надо, может не удвоить, но значительно увеличить американский ядерный арсенал, потому что китайцы развивают собственный и они не хотят присоединяться к любому договору об ограничении вооружений", - отметила Синовец.
В целом растущий размер ядерного арсенала Китая будет главным двигателем производства ядерного оружия среди крупных государств, согласился в комментарии РБК-Украина старший научный сотрудник "Висконсинского проекта по контролю над ядерным вооружением" Джон Кейвс.
В то же время прекращение действия СНВ-3, по его мнению, является скорее второстепенным.
Ядерный договор между США и Россией прекращает действие
Напомним, сегодня, 5 февраля прекращает действие Договор об ограничении ядерных арсеналов США и России (известный как СНВ-3). После этого между двумя крупнейшими ядерными державами мира не останется никаких обязательных ограничений.
Ранее российский диктатор Владимир Путин предложил добровольно соблюдать ограничения еще год, однако без возобновления инспекций такое предложение носит скорее символический характер.
В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы новое соглашение, которое включало бы также Китай, но конкретных шагов Вашингтон пока не сделал.
В то же время Трамп приказал Пентагону возобновить ядерные испытания "на равных условиях" с Россией и Китаем. Несмотря на это эксперты считают, что Трамп может в последний момент принять предложение Путина соблюдать ограничения договора еще в течение года.