Почему США отказываются от ядерных ограничений: мнения экспертов

Соединенные Штаты Америки хотят значительно увеличить свой ядерный арсенал, ведь их ключевой соперник, Китай, развивает собственный. Поэтому США не хотят присоединяться к любому договору об ограничении вооружений.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ" .

Ключевым соперником США в мире остается Китай. По оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира, ядерный арсенал Китая сейчас составляет около нескольких сотен боеголовок, однако в ближайшие годы он может вырасти в разы.

Параллельно Пекин активно строит новые ракетные шахты и развивает морскую составляющую ядерных сил.

В сочетании с российскими - это серьезные ядерные силы, представляющие реальную угрозу для США.

Поэтому, по словам руководительницы Одесского центра стратегических исследований и ядерного нераспространения Полины Синовец, перед Вашингтоном сейчас стоит задача - сдерживать сразу Москву и Пекин.

"Фактически надо, может не удвоить, но значительно увеличить американский ядерный арсенал, потому что китайцы развивают собственный и они не хотят присоединяться к любому договору об ограничении вооружений", - отметила Синовец.

В целом растущий размер ядерного арсенала Китая будет главным двигателем производства ядерного оружия среди крупных государств, согласился в комментарии РБК-Украина старший научный сотрудник "Висконсинского проекта по контролю над ядерным вооружением" Джон Кейвс.

В то же время прекращение действия СНВ-3, по его мнению, является скорее второстепенным.