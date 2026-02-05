Чому США відмовляються від ядерних обмежень: думки експертів
Сполучені Штати Америки хочуть значно збільшити свій ядерний арсенал, адже їх ключовий суперник, Китай, розвиває власний. Тому США не хочуть приєднуватися до будь-якого договору про обмеження озброєнь.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ".
Ключовим суперником США у світі залишається Китай. За оцінками Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, ядерний арсенал Китаю нині становить близько кількох сотень боєголовок, однак у найближчі роки він може зрости в рази.
Паралельно Пекін активно будує нові ракетні шахти та розвиває морську складову ядерних сил.
В поєднанні з російськими - це серйозні ядерні сили, що становлять реальну загрозу для США.
Тому, за словами керівниці Одеського центру стратегічних студій та ядерного нерозповсюдження Поліни Сіновець, перед Вашингтоном зараз стоїть завдання - стримувати одразу Москву та Пекін.
"Фактично треба, може не подвоїти, але значно збільшити американський ядерний арсенал, тому що китайці розвивають власний і вони не хочуть приєднуватися до будь-якого договору про обмеження озброєнь", - зазначила Сіновець.
Загалом зростаючий розмір ядерного арсеналу Китаю буде головним рушієм виробництва ядерної зброї серед великих держав, погодився у коментарі РБК-Україна старший науковий співробітник "Вісконсинського проєкту з контролю над ядерним озброєнням" Джон Кейвс.
Водночас припинення дії СНО-3, на його думку, є радше другорядним.
Ядерний договір між США та Росією припиняє дію
Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого припиняє дію Договір про обмеження ядерних арсеналів США та Росії (відомий як СНО-3). Після цього між двома найбільшими ядерними державами світу не залишиться жодних обов’язкових обмежень.
Раніше російський диктатор Володимир Путін запропонував добровільно дотримуватися обмежень ще рік, однак без відновлення інспекцій така пропозиція має радше символічний характер.
Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би нову угоду, яка включала б також Китай, але конкретних кроків Вашингтон поки не зробив.
Водночас Трамп наказав Пентагону відновити ядерні випробування "на рівних умовах" з Росією та Китаєм. Попри це експерти вважають, що Трамп може в останній момент прийняти пропозицію Путіна дотримуватися обмежень договору ще протягом року.