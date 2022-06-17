"Путін мене не просив". Лукашенко заперечує, що допомагає Росії у війні проти України
Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що не допомагає Росії у війні проти України. Він заперечує, що глава Кремля Володимир Путін просив у нього допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта.
Лукашенко в черговий раз сказав про те, що Білорусь не бере участі в так званій "спецоперації" Росії. Однак знову звинуватив Захід, який нібито намагається втягнути країну в конфлікт.
"Ніколи Путін мене не просив: давай, зайди, там когось замочи в Україні та інше. А ось вони (Захід. - ред.) нас штовхають в цей конфлікт, щоб розібратися і з Росією, і з Білоруссю і вибудувати фронт - лінію від Пітера до Ростова", - заявив Лукашенко.
Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко допустив можливість війни за Західну Україну.
Також він має намір збільшити чисельність білоруської армії до 80 тисяч осіб.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.