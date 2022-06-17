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"Путін мене не просив". Лукашенко заперечує, що допомагає Росії у війні проти України

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Бобруйськ, П'ятниця 17 червня 2022 15:12
"Путін мене не просив". Лукашенко заперечує, що допомагає Росії у війні проти України Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що не допомагає Росії у війні проти України. Він заперечує, що глава Кремля Володимир Путін просив у нього допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта.

Лукашенко в черговий раз сказав про те, що Білорусь не бере участі в так званій "спецоперації" Росії. Однак знову звинуватив Захід, який нібито намагається втягнути країну в конфлікт.

"Ніколи Путін мене не просив: давай, зайди, там когось замочи в Україні та інше. А ось вони (Захід. - ред.) нас штовхають в цей конфлікт, щоб розібратися і з Росією, і з Білоруссю і вибудувати фронт - лінію від Пітера до Ростова", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко допустив можливість війни за Західну Україну.

Також він має намір збільшити чисельність білоруської армії до 80 тисяч осіб.

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