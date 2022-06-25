Росія найближчими місяцями передасть Білорусі "Іскандери", - Путін

Росія передасть Білорусі "Іскандери-М". Планує зробити це вже найближчими місяцями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " ТАСС ".

" Протягом найближчих кількох місяців передамо Білорусі "Іскандер-М" , які, як відомо, можуть застосовувати як балістичні, так і крилаті ракети, причому як у звичайному, так і ядерному виконанні. Я пропоную доручити Міністерству оборони й начальнику Генштабу опрацювати всі деталі пов'язані з цим", - заявив Путін.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Росії Володимир Путін та Олександр Лукашенко, сьогодні, 25 червня, розпочали переговори.

Також цієї ночі окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні, а тим часом з території Білорусі були застосовані проти нашої країни бомбардувальники Ту-22М3. Водночас було відновлено застосування комплексів "Іскандер".

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