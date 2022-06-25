ru ua
Сб, 25 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія найближчими місяцями передасть Білорусі "Іскандери", - Путін

Новость на русском →
Субота 25 червня 2022 18:48
Росія найближчими місяцями передасть Білорусі "Іскандери", - Путін Фото: ракетний комплекс "Іскандер" (wikimedia.by)
Автор: Сергій Пишкін

Росія передасть Білорусі "Іскандери-М". Планує зробити це вже найближчими місяцями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".

"Протягом найближчих кількох місяців передамо Білорусі "Іскандер-М", які, як відомо, можуть застосовувати як балістичні, так і крилаті ракети, причому як у звичайному, так і ядерному виконанні. Я пропоную доручити Міністерству оборони й начальнику Генштабу опрацювати всі деталі пов'язані з цим", - заявив Путін.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Росії Володимир Путін та Олександр Лукашенко, сьогодні, 25 червня, розпочали переговори.

Також цієї ночі окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні, а тим часом з території Білорусі були застосовані проти нашої країни бомбардувальники Ту-22М3. Водночас було відновлено застосування комплексів "Іскандер".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Білорусь Російська Федерація
NEWS
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження