У Білорусі стверджують, що не збираються ні з ким воювати
Білорусь не збирається нападати на інші держави, але готова захищатися у разі потреби.
Про це заявив заступник Міністра оборони Білорусі Андрій Жук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zerkalo.io.
"Можу вас заспокоїти: не треба шукати ніякі бомбосховища, наша країна не збирається воювати, ми готові захистити свою державу, але воювати ні з ким ми не збираємося. Ні на кого нападати і так далі", - сказав він.
Раніше в Збройних силах Білорусі почалася перевірка сил реагування. Крім того, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко розпорядився створити Південне оперативне командування на українському напрямку.
Заступник міністра оборони зазначив, що держава розвивається і живе мирним життям.
"Збройні сили готові і здатні його захистити, якщо в цьому буде необхідність", - додав він.
Як повідомлялося раніше, Лукашенко розповів, коли Білорусь може вдарити по Києву.
Нагадаємо, у МВС вважають малоймовірним наступ білоруської армії на Україну без військової підтримки Росії.