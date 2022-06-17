ru ua
Пт, 17 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лукашенко розповів, коли Білорусь може вдарити по Києву

Новость на русском →
Білорусь, П'ятниця 17 червня 2022 15:22
Лукашенко розповів, коли Білорусь може вдарити по Києву Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Білорусь вдарить по Києву, якщо українська армія атакує завод з переробки нафти в Мозирі.

Про це заявив голова білоруського режиму Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта.

Лукашенко зазначив, що Білорусь не збирається воювати в Україні.

При цьому він сказав, що якщо українська армія перейде кордон Білорусі або буде цілитися в Мозирський нафтопереробний завод, країна миттєво відповість.

Лукашенко також сказав, що буде проводитися підготовка білоруської армії.

"Вони будуть розуміти: якщо вони вдарять по Мозирю, то ми вдаримо по Києву, не заходячи в Україну. Вони це повинні розуміти. Але для того, щоб вдарити, треба мати, чим вдарити. У нас це є", - сказав він.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що Білорусь не допомагає Росії у війні проти України.

Крім того, влада Білорусі не виключає війну за Західну Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Білорусь
NEWS
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
DAILY
Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска
Михайло ФедоровВіце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска