ru ua
Сб, 18 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна не бачить загрози нападу військ Білорусі: Данілов назвав причину

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 17 червня 2022 23:39
Україна не бачить загрози нападу військ Білорусі: Данілов назвав причину Секретар РНБО Олексій Данілов (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Станом на сьогодні Україна не бачить загрози нападу з території Білорусі, тому що там немає достатньої кількості сил і засобів для того, щоб здійснити такий наступ, який стався 24 лютого.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо НВ.

"Ми знаємо про ті засоби ураження, які на сьогодні там сконцентровані. Це питання знаходиться під постійним контролем президента. Все, що відбувається на території Білорусі, ми сьогодні розуміємо", - підкреслив Данілов.

Він також зазначив, що українська розвідка уважно стежить за всіма процесами на території Білорусі. Сьогодні немає таких загроз, тому що на території Білорусі немає достатньої кількості сил і засобів для контрнаступу на Україну.

Концентрація російських військ, як була на 24 лютого, сьогодні в Білорусі відсутня. За словами секретаря РНБО, війська РФ тікали через Білорусь і не залишалися там, а були передислоковані в переважній більшості на Донецький, Луганський і Харківський напрямок.

Нагадаємо, поруч з українськими кордонами Білорусь розгортає додаткові засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Олексій Данілов Вторгнення Росії до України
NEWS
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
DAILY
Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска
Михайло ФедоровВіце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска